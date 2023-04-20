Интернет-мошенники обманули жительницу Лунинецкого района на 7 тысяч рублей

В последнее время на территории Лунинецкого района участились случаи телефонных мошенников, которые аналогичны друг другу.

Как рассказала «Лунінецкім навінам» старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД Ирина Ванюк, на мобильный телефон, либо в мессенджерах «Viber», «Wats app» или «Telegram” звонит номер, который совершенно не схож с номерами белорусских операторов.

Далее, в ходе беседы, неизвестные сообщают, что якобы на ваши данные оформляется кредит в банке и для того, чтобы предотвратить данные действия, то необходимо установить «специальное приложение». Далее неизвестные инструктируют как правильно это сделать, при этом они очень вежливы, что позволяет втереться в доверие к потенциальным жертвам.

Хочу пояснить, что приложения, которые просят установить вас неизвестные, а именно «Rust Desk» или «Any Desk», являются приложениями удаленного доступа, установив которые на свой мобильный телефон, позволяет неизвестным видеть все содержимое вашего мобильного устройства.

Например: вам позвонили в одном из вышеуказанных мессенджерах и представились сотрудником милиции, банка и иным сотрудником правоохранительных органов и сообщили что на ваше имя пытаются оформить или уже оформили кредит. Даже могут назвать личные данные «злоумышленника». После чего убеждают установить одно из вышеуказанных приложений.

После того , как данное приложение установлено на ваше мобильное устройство, неизвестные просят передать код, который указан при запуске. При передаче данного кода вы позволяете неизвестным подключится к вашему мобильному телефону. Далее неизвестные ведут диалог и в ходе беседы осуществляют вход в МСИ, где имеются данные всех держателей БПК. После чего приходят различные коды в смс-сообщениях и неизвестные сообщают что якобы не нужно данные коды кому-либо сообщать, но это не требуется, так как они все сообщения видят через вышеуказанное приложение удаленного доступа.

Таким образом на вас оформляются и онлайн-кредиты и виртуальные карты и банковские счета.

Аналогичным способом была обманута жительница Лунинецкого района, на которую оформили онлайн-кредит на сумму 7000 рублей.

Запомните:

1. Не устанавливайте приложения по просьбе неизвестных

2. Не передавайте коды и пароли из смс — сообщений неизвестным, ведь таким образом вы сами помогаете мошенникам осуществить хищение денежных средств с БПК или оформить кредиты

3. Сотрудники милиции и иных правоохранительных органов не могут знать об оформлении кредитов в банках

4. Сотрудники банка никогда не спрашивают личные данные или коды из смс-сообщений. Если у них и возникли какие-то вопросы, то вам предложат подойти в ближайшее отделение банка

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