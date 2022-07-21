Интервью Лукашенко информагентству Франс Пресс, стали известны подробности

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью информационному агентству Франс Пресс высказался по ряду актуальных тем как международной повестки, так и касательно внутренней ситуации в стране, сообщает БЕЛТА.

Во время беседы глава государства ответил на вопросы о том, когда завершится конфликт в Украине, в каком случае его можно было избежать и какова роль Беларуси в российской спецоперации. Обсуждалась также ситуация вокруг самолета Ryanair и расследования ICAO на этот счет.

Александра Лукашенко спросили, сколько он еще будет оставаться у власти, как реагирует на попытки вмешательства в деятельность судов, как относится к тому, что его называют диктатором, и в чем разница между диктатурой и той политикой, которая проводится в Беларуси. В завершение беседы Президент рассказал, смотрит ли он в будущее с оптимизмом.