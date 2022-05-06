Интервью Президента агентству Associated press: о спецоперации в Украине, ядерном оружии, санкциях (видео)

Александр Лукашенко дал интервью крупнейшему информационному агентству Associated Press. В качестве интервьюера выступил вице-президент Associated Press Иан Филипс. В его портфолио интервью с лидерами Сирии, Египта и других стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

Беларусь с самых первых дней выступала в роли миротворца по конфликту в Украине. И белорусский лидер задал встречный вопрос о том, где же искать тех, кому выгодно, чтобы здесь, на славянской земле, ещё долго полыхал огонь. Для многих на планете уже ответ очевиден.

— о внезапной проверке вооруженных сил Беларуси.

— об ассоциации с военной спецоперацией в Украине.

— о том, может ли сегодня в конфликте России и Украины сработать дипломатия.

— об отношениях с Путиным и претензии России на восточную часть Украины.

— возможно ли применение ядерного оружия и где красные линии?

— мнение об украинском президенте Зеленском.

— об экономике и санкциях в отношении Беларуси.

— о ситуации внутри страны, «независимых» профсоюзах и прессе.