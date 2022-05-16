Инвестиционные проекты Брестской области презентуют на форуме деловых контактов

В Бресте на Международном форуме деловых контактов «Брест-2022», который пройдет 18-19 мая, презентуют инвестиционные проекты области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в администрации свободной экономической зоны «Брест».

На форуме работа будет разделена по четырем секциям: инвестиции, инновации, туризм и медицина, города-партнеры. Тематический блок «Инвестиции» организует СЭЗ «Брест». Бизнес-партнерам презентуют перспективные инвестпроекты в контексте развития свободной экономической зоны. Участники форума обсудят возможности поддержки проектов, привлечения финансов, взаимодействия науки и бизнеса.

«Будут обсуждаться вопросы регионального сотрудничества с Воронежской областью. Состоится презентация проекта «Пенза — Харбин», — рассказали в СЭЗ. Участники форума смогут посетить предприятия, которые входят в свободную экономическую зону, в частности, СООО «Бонше» и ООО «Аккумуляторный Альянс».

Форум деловых контактов в Бресте пройдет после двухгодичного перерыва. Его организуют в гибридном формате: часть делегаций приедет в город, остальные подключатся в онлайн-режиме. Ожидается участие представителей около 15 стран. Намечено подписание документов о межрегиональном сотрудничестве, проведение контактно-кооперационной биржи. Участники форума побывают на ведущих предприятиях Брестской области, посетят санаторно-курортные и туристические объекты.

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