Ирина Ванюк — с «королевскими» амбициями на «штурмовку» (Лунинецкий район)

С Ириной Ванюк знакомы с тех времен, когда она делала первые шаги в легкой атлетике, тренируясь в Лунинецкой СДЮШОР под руководством Валерия Жуковского. Сегодня же спортсменка готовится к чемпионату мира, но совершенно в другом виде спорта…

С чего все началось

С «королевой» спорта Ирина подружилась, еще будучи ученицей СШ №4 г. Лунинца. Разглядел юное дарование учитель физкультуры Николай Кузьмич, который привел второклассницу на стадион, где проходили соревнования по легкой атлетике. С того времени девочка не пропускала занятий в спортивной школе, старательно относилась ко всем наставлениям тренера. Казалось, что ей все дается легко. Среди ровесников не было равных сначала в районе, потом – в области. А в девятом классе она уже имела в своем «арсенале» титул победительницы республиканского первенства и звание «Кандидат в мастера спорта» в 7-борье. Талантливую спортсменку включили в состав национальной сборной, ее заметили тренеры высшего звена и пригласили в Витебское училище олимпийского резерва.

– Нагрузки в УОРе были серьезные, требования – высокие. На когда-то полученную травму колена не обращала внимания, терпела, – вспоминает Ирина, – но со временем она только усугубилась. Пришлось делать операцию, а потом еще одну. Восстановление было долгим и трудным. Мысли о том, что со спортом придется завязать, даже не приходили в голову. Тренировки – это образ жизни. Как без них? Делала все возможное, чтобы снова выйти на старт…

После окончания УОРа поступила в Витебскую ветеринарную академию, но проучившись год, поняла, что это не ее призвание, поэтому перевелась в технологический университет. На протяжении всего срока обучения продолжала тренироваться и выступать за университет.

Заманчивое предложение

В сентябре 2021 года Ирине Ванюк предложили пройти испытание, преодолев которое она поступила на службу в МЧС. Одним из критериев отбора оказался подъем на штурмовую лестницу.

– Это было что-то! И волнительно, и завораживающе, – рассказывает спортсменка. – С того времени поняла, что хочу поменять квалификацию «легкоатлетки» и заняться пожарно-спасательным спортом. Если есть желание и силы, то надо пробовать себя не только в одном виде спорта, чтобы узнать все свои возможности.

Кстати, присягу принимала 19 января – в День спасателя, что также очень символично. Сегодня Ирина работает на должности радиотелефониста в Витебском областном управлении МЧС и ежедневно тренируется:

– У нас все строго, по уставу, графику и вообще, как в армии. Но мне это нравится.

И не удивительно, ведь о том, что такое служба и долг, она знакома с детства – папа Сергей Ванюк на протяжении многих лет являлся сотрудником Лунинецкого РОВД, откуда и вышел на заслуженный отдых. Он, кстати, также в далеком прошлом занимался легкой атлетикой, поэтому всегда вместе с мамой поддерживает дочь и радуется ее успехам.

Очень стремительно Ирина ворвалась в основной состав национальной сборной по пожарно-спасательному спорту. Ей нравится взлетать по «штурмовке», преодолевать 100-метровую дистанцию с препятствиями, принимать участие в эстафете и боевом развертывании. За короткое время не только освоила эти дисциплины, но успела поучаствовать как в республиканских, так и в двух международных соревнованиях. А на недавнем чемпионате страны установила новый рекорд Беларуси по подъему по штурмовой лестнице на этаж учебной башни – 7,07 секунды. Она же выполнила норматив мастера спорта. Не без ее участия был установлен новый национальный рекорд командой во время открытого Кубка ОО «Белорусская федерация пожарно-спасательного спорта» в боевом развертывании.

О команде и службе

– У нас отличная команда. Все девчонки позитивные, веселые, всегда находят повод пошутить, к тренировкам относятся серьезно. В настоящее время идет целенаправленная подготовка к чемпионату мира, который пройдет в узбекском Самарканде. В августе у нас сборы в Гомеле, а в сентябре – в Минске. В Беларуси созданы отличные базы для подготовки к соревнованиям самого высокого уровня. И это, безусловно, радует. У нашей сборной есть огромный потенциал, чтобы составить достойную конкуренцию сильнейшей команде мира – сборной России.

Конечно же, будем стремиться к победе. Я служу в министерстве, которое знает цену победы. Все построено на том, что наша жизнь – это соревнование, верно? Пока еще короткая, но при этом чрезвычайно насыщенная событиями биография МЧС доказала, что наше Министерство – это Министерство победы. Почему? Потому что организовали его люди с четкими гражданскими позициями, глубоко любящие свое Отечество, осознающие, что нет ничего более святого, чем оказать помощь ближнему. Можем ли мы быть середнячками? По определению – нет! Если в борьбе существует первое место, то оно будет нашим. Амбиции есть у всех, но не каждый коллектив способен стать командой победителей. Уверена, спорт – это очень важная составляющая нашего чрезвычайного ведомства.

Елена Данилович