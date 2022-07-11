«Искали три дня» В Лунинецком районе на Белом озере утонул мужчина

В Лунинецком районе с начала 2022 года в состоянии тяжелого алкогольного опьянения погибло 3 человека, одного удалось спасти. Беды можно было избежать, все погибшие взрослые люди, нарушившие меры личной безопасности.

Как рассказала «Лунінецкім навінам» председатель районной организации ОСВОД Любовь Гуторова, 5 июля был жаркий день, много людей отдыхало на водоемах района. На озеро Белое приехала пьяная компания из а/г Большие-Чучевичи и продолжили распивать спиртные напитки. Вечером два брата решили поплавать, один из них утонул. Его отсутствие не сразу заметили, только в 2 часа ночи поступил звонок в РОВД.

Три дня две водолазные группы искали тело, оно было обнаружено на глубине 8 метров.

ОСВОД Лунинецкого района напоминает о безопасности на воде:

— Находиться у воды в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно.

— Соблюдать правила безопасности находясь возле водоемов.

— Не совмещать алкоголь с рыбалкой.

-Не принимать ванны в состоянии даже легкого алкогольного опьянения.

— Пенсионерам быть бдительными находясь рядом с водоемами, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

— Не распивать спиртные напитки, находясь с детьми на водоеме.

— С детьми дошкольного возраста быть на водоемах в шаговой доступности от ребенка, в силу психофизических особенностей этого возраста.

— Дети-подростки до 14 лет должны находиться на водоеме только в присутствии взрослых, несущих за них ответственность.

Уважаемые жители района, ваша безопасность в ваших руках! Всегда помните: вода и алкоголь несовместимы!