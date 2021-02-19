Исполнительные производства собрали в банк данных

В соответствии с положениями Указа Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2019 № 418 « О банке данных исполнительных производств» в целях совершенствования порядка учета, обработки, накопления, хранения и предоставления сведений об исполнительных производствах с 1 января 2021 г. в Республике Беларусь начал функционировать банк данных исполнительных производств.

Как рассказал начальник отдела принудительного исполнения Лунинецкого района Дмитрий Конопацкий, банк данных исполнительных производств предназначен для предоставления заинтересованным лицам сведений об исполнительных производствах. В банке данных содержится информация о должнике и взыскателе, номере и дате возбуждения исполнительного производства, наименовании органа принудительного исполнения, в котором находится (находилось) на исполнении производство, сведения об исполнительном документе, о сумме задолженности, подлежащей взысканию, о совершенных исполнительных действиях, принятых мерах по обеспечению исполнения исполнительного документа, о результатах исполнения и дате окончания производства.

Нотариусам, судам, иным государственным органам и бюджетным организациям, а также сторонам исполнительного производства –гражданам сведения из банка данных предоставляются на безвозмездной основе. Иным заявителям сведения могут быть предоставлены только после уплаты государственной пошлины.

Сведения из банка данных предоставляются органами принудительного исполнения в письменной форме или форме электронного документа гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по их заявлению, в котором должны быть указаны наименования органа, в который подается заявление, сведения о заявителе, сведения о лице, в отношении которого запрашивается информация и перечень запрашиваемых сведений об исполнительном производстве. Заявление подается в орган принудительного исполнения, в котором находится (находилось) на исполнении принудительного исполнения.

В случае если заявителю неизвестно, в каком органе принудительного исполнения находится исполнительное производство, жители Лунинецкого района могут обращаются с соответствующим заявлением в отдел принудительного исполнения Лунинецкого района по адресу: г. Лунинец, пер. Больничный, 4.