Испытания беспилотника “Буревестник” прошли в Лунинецком районе

С территории войсковой части 65408 проходили запуск и заводские испытания новейшего беспилотного летательного аппарата «Буревестник».

По словам заместителя командира по идеологической работе Геннадия Сирошика, сделан он специалистами УП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии Беларуси. Полет охватил всю территорию Лунинетчины. Аппарат предназначен для использования в светлое и темное время суток для ведения разведки, контроля государственной границы, обнаружения чрезвычайных ситуаций, борьбы с браконьерами и др. Дальность полета у «Буревестника» – 290 километров, а скорость он может развить до 120 км/ч.