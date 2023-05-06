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Испытания тепловых сетей. В Лунинце с 15 по 19 мая отключат горячую воду

06.05.2023
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Согласно графику ремонта и испытаний тепловых сетей от Лунинецкой ТЭЦ на 2023 год, в целях подготовки к отопительному сезону 2023/2024 года с 15 по 19 мая 2023 г. будут проводиться испытания тепловых сетей от Лунинецкой ТЭЦ на прочность и плотность, сообщает Лунинецкое ЖКХ.
 
На время проведения испытаний руководителям предприятий, учреждений, организаций и другим владельцам теплопотребляющего оборудования необходимо обеспечить постоянное наблюдение обученным и проинструктированным персоналом за трубопроводами тепловых сетей и оборудованием, находящимся на их балансе.
 
При обнаружении разрывов трубопроводов тепловых сетей просьба сообщать по телефонам: 6-26-72  – АДС Лунинецкого ЖКХ, 2-73-24 – Лунинецкая ТЭЦ.
 
Руководство Лунинецкого ЖКХ сообщает, что в период проведения испытаний и ремонтно-восстановительных работ будет прекращён отпуск  теплоносителя потребителям на нужды горячего водоснабжения.
 
Лунинецкое ЖКХ приносит извинения жителям города за временные неудобства в связи с отсутствием горячей воды в дни проведения испытаний и ремонтно-восстановительных работ.
 
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