Общество

Истекает срок уплаты транспортного налога и авансовых платежей по земельному налогу и налогу на недвижимость

10.11.2022
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лунинецкому району обращает внимание граждан.

15 ноября 2022 года истекает срок уплаты транспортного налога за 2021 год и авансовых платежей по земельному налогу и налогу на недвижимость за 2022 год.

Неуплата налогов в установленный срок влечет наложение штрафа в соответствии с пунктом 6 статьи 14.4 КоАП РБ в размере 15 процентов от суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины.

По вопросам обращаться в инспекцию МНС по Лунинецкому району по адресу: г. Лунинец, ул. Якуба Коласа, д. 50, или по телефону: 6-28-41, 6- 28-67, 6-23-30.

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