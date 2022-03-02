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Исторический максимум: цена газа в Европе превысила $2200

02.03.2022
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Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже побила исторический рекорд и поднялась почти до $2230 за 1 тыс. куб.м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2226 за 1 тыс. куб.м, или 193,95 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Cтоимость газа 2 марта последовательно превысила $1500, $1600, $1700, $1800, $1900, $2000 и $2100 за 1 тыс. куб.м. В целом стоимость газа растет на 59,4%.

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Украине.

Кроме того, цена газа растет вслед за увеличением стоимости нефти до максимальных с июня 2014 года уровней.

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