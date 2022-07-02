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История: Лахва в объективе ОНТ (Лунинецкий район)

02.07.2022
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Съемочная группа программы «Обратный отсчет» телеканала ОНТ недавно совершила рабочую поездку по древнему местечку.

Лауреаты Президентской премии «За духовное возрождение» – продюсер Владимир Бокун, сценарист – Борис Герстен, режиссер Владимир Луцкий – выбирали локации для исторической реконструкции и сьёмок. Они будут посвящены восстанию Лахвенского гетто, 80-ю годовщину которого отметим 3 сентября.

Столичным деятелям искусства содействие в работе оказывают председатель Лахвенского сельисполкома Людмила Пашкевич и директор местного учреждения образования Александр Ярохович

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