2022 - Год исторической памятиНовости районаОбщество
История: Лахва в объективе ОНТ (Лунинецкий район)
Съемочная группа программы «Обратный отсчет» телеканала ОНТ недавно совершила рабочую поездку по древнему местечку.
Лауреаты Президентской премии «За духовное возрождение» – продюсер Владимир Бокун, сценарист – Борис Герстен, режиссер Владимир Луцкий – выбирали локации для исторической реконструкции и сьёмок. Они будут посвящены восстанию Лахвенского гетто, 80-ю годовщину которого отметим 3 сентября.
Столичным деятелям искусства содействие в работе оказывают председатель Лахвенского сельисполкома Людмила Пашкевич и директор местного учреждения образования Александр Ярохович