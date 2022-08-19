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История о том, как жительница Лунинца лишилась своих сбережений.

19.08.2022
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В последний месяц лета участились случаи мошенничества в сети Интернет. Не обошли стороной и наших земляков. И снова мошенники использовали торговую площадку «Куфар».

Все по классике жанра: потерпевшая продавала свой «товар» и в мессенджере «Wats App» с ней связалась потенциальная покупательница, которая долго интересовалась состоянием продаваемой вещи и тем самым втиралась в доверие. Далее убедила потерпевшую доставить заказ через курьерскую службу и сбросила ссылку для пополнения банковской карточки потерпевшей. Визуально ссылка каких-либо подозрений у потерпевшей не вызвала, так как содержала реквизиты почтовой службы «Европочта», не вызвало подозрений и абонентский номер, так как он зарегистрирован на территории нашей страны. Далее потерпевшая перешла по предоставленной ссылке и ввела реквизиты своей БПК, в том числе и CVvV-код, а наутро обнаружила смс-сообщение, в котором содержалась информация о списании денежных средств в сумме 2100 рублей.

Лунинецкий РОВД напоминает , что для получения денежных средств нет необходимости вводить CVV-код. Если Вы предоставляете данный код третьим лицам, то тем самым Вы предоставляете доступ к своему банковскому счёту!

Ирина Ванюк, оперуполномоченный Лунинецкого РОВД

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