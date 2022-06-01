История с Азовсталью и базирующимся там нацбатальоном «Азов» не завершилась, а лишь набирает обороты (видео)

История с Азовсталью и базирующимся там нацбатальоном «Азов» не завершилась, а лишь набирает обороты.

Теперь с каждым, кто принимал участие в преступных операциях по уничтожению гражданского населения Донбасса, работает следствие.

Среди преступлений этих «людей» такие зверства, как уничтожение снайперами «Азова» детей с 3-ех до 5-ти лет: по показаниям очевидцев, их просто отстреливали как животных. И это лишь единичный пример….

Ксения Лебедева раскроет тему и покажет комментарии очевидцев Мариупольского котла. Смотрите новый выпуск проекта «Это другое» .