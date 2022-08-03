Итоги фотоконкурса «В кадре — детство» от «Лунінецкіх навін»

Подошел к завершению наш фотоконкурс «В кадре — детство» Более 120 фотографий мальчишек и девчонок прислали не только земляки из Лунинецкого района, жители соседних районов, но и других регионов Беларуси и даже России. Очень сложно было выбрать победителей. Фортуна в этот раз улыбнулась семье Черновых из Лунинца. Именно им достается главный приз, предоставленный ПЧУП «Виктория».

А генератор случайных чисел выбрал счастливчиков, которым с удовольствием вручим кружки от «Лунінецкіх навін». Ими стали:

Иван Тупека,

Артем и Милана Жук,

Глеб Гуменяк,

Полина Рудович,

Матвей Труханович и Константин Рогачев,

Матвей Кузьмич,

Ян Сацкевич,

Богдан Петраш,

Ксения Микулич,

Семен и Кирилл Лущик,

София, Юлия и Родион Носкович,

Ярослав Кушнер и Диана Ковалец.

Остальным участникам советуем не огорчаться, ведь для них также припасены небольшие сюрпризы – эксклюзивные воздушные шарики.

Забрать призы и сувениры можно в рабочее время по адресу: г. Лунинец, пл. Ленина, 12. Если возникают вопросы или что-то не получится – звоните по номеру 3-13-90, попробуем найти ответ и решить возникшую проблему.

Скоро объявим новый фотоконкурс. Какая тема будет у него – пока держим в секрете,. Следите за публикациями, а если забыли подписаться – спешите в отделения связи, в киоски «Союзпечати» или в редакцию. Давайте и дальше будем вместе!

А пока проведём несколько мини-розыгрышей призов для подписчиков нашего телеграм-канала Подписывайтесь и участвуйте в них!