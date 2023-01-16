Итоги новогодней благотворительной акции «Профсоюзы-детям» подвели в Лунинецком районе

Новогоднее время – период добрых дел для всех и каждого. Много лет подряд под эгидой ФПБ в нашей стране проходит благотворительная акция «Профсоюзы-детям». Присоединяются к ней и профсоюзные организации Лунинетчины.

По словам председателя районного объединения Игоря Гапона, старт акции был дан 22 декабря. Уже на следующий день профсоюзный лидер райкома работников АПК Ольга Ермоленок отправились в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Лунинца и вручила денежный сертификат на сумму 250 рублей.

– Основная задача акции – порадовать не только детей членов профсоюзных первичек, но подарить радость каждому ребенку, – отметил Игорь Гапон. Именно поэтому в предновогодние дни по всему району прошли десятки утренников. А настоящей кульминацией стали «профсоюзные елки» в Бресте и Минске, на которых побывали 36 ребят из нашего района. Поездки для них организовали райкомы профсоюза работников АПК, а также работников образования и науки. Все дети вернулись с новогодними подарками, хорошим настроением и множеством фотографий. Надо отметить, что первичные профсоюзные организации района на создание новогоднего настроения и подарки израсходовали более 19000 рублей.