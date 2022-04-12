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Итоги олимпиады среди учащихся I-II ступени общего среднего образования (Лунинецкий район)

12.04.2022
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В целях развития учебно-познавательной деятельности учащихся учреждений общего среднего образования, а также совершенствования отбора и подготовки учащихся к проведению республиканской олимпиады 9 апреля 2022 года на базе учреждений образования г.Лунинца проведена районная олимпиада среди учащихся I-II ступени по учебным предметам «Информатика», «Трудовое обучение», «Изобразительное искусство», факультативным занятиям «Основы права» и «Здоровый образ жизни».

Всего в интеллектуальном соревновании 09.04.2022 приняли участие 120 учащихся, 39 из них стали победителями.

16 мая 2022 года пройдет районная олимпиада среди учащихся I-II ступени и отборочный этап областной олимпиады по математике, физике, русскому языку, белорусскому языку, английскому и немецкому языкам, химии, биологии, географии, истории.

Поздравляем победителей и их педагогов и желаем успехов на следующем этапе олимпиады!

Имена победителей можно найти здесь.

По материалам отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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