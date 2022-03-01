Итоги переговоров на Припяти. Как оценили встречу Украина, Россия и Беларусь и что осталось за кадром?

Делегации России и Украины 28 февраля провели в Гомельской области свои первые мирные переговоры. Стороны с двумя перерывами провели три переговорных раунда, а затем сделали заявления для прессы. Давайте восстановим хронологию событий.

Изначально предполагалось, что делегации России и Украины встретятся 27 февраля в Гомеле. Именно такая договоренность была достигнута накануне. Но нестабильная ситуация в Украине, видимо, вносила свои коррективы в организацию переговорного процесса и прийти к пониманию стороны смогли только после телефонного разговора президентов Александра Лукашенко и Владимира Зеленского

“Ваша безопасность – наша обязанность”

Было решено, что переговоры состоятся в Гомельской области на Припяти – недалеко от украинской границы. Российская сторона переехали к месту встречи в тот же день, а вот украинская делегация в целях безопасности усложнила свой маршрут и прибыла сюда только днем 28 февраля. Они пересекали границу со стороны Польши, а на переговоры прилетели на белорусских военных самолетах.

Все это время как в месте встречи, так и в медиапространстве царила довольно нервная атмосфера: никто не хотел, чтобы так трудно организованный переговорный процесс был в итоге сорван.

Встречал гостей, которые, впрочем, в этот момент были здесь хозяевами, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Глава МИД приветствовал делегации от имени главы государства и заявил, что они могут чувствовать себя в полной безопасности.

“Как было договорено с президентами Зеленским и Путиным, вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Это наша святая обязанность”, – сказал Владимир Макей.

Представители России и Украины сели за переговорный стол около 14 часов. Несколько раз в СМИ появлялась информация, что переговоры завершились, но, видимо, чьи-то ожидания так и не были исполнены: делегации продолжали встречу. Спустя пять часов они подвели краткие итоги. Это были заявления для прессы, вопросы журналистам задавать не разрешили.

Что сказала Украина?

Как рассказал представитель украинской делегации советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Основной целью переговоров, по его словам, было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий.

“Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития”, – сказал он.

Что заявила Россия?

Руководитель российской делегации помощник Президента Владимир Мединский уточнил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе.

“Самое главное, мы договорились продолжить переговорный процесс, – сказал политик. – Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции”.

После переговоров комментарии ряду СМИ дал еще один представитель российской делегации – председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Он общался с журналистами по телефону, перед камерами и выходил в прямой эфир.

“Важно, что стороны друг друга слышат, – подчеркнул депутат. – Украинская делегация была готова слушать и участвовать в самом подробном обсуждении сути вопросов. Это очень и очень важно. Какое будет продолжение, это покажут самые ближайшие дни”.

По словам Леонида Слуцкого, главный итог переговоров в том, что они состоялись и стороны услышали друг друга”.

А что считают в Беларуси?

Прокомментировал журналистам переговорный процесс и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он заявил, что Беларусь готова внести свой вклад в разрешение кризиса между Россией и Украиной.

“Президент Беларуси с самого начала следил за этим процессом, интересовался ходом процесса. Конечно же, все белорусы заинтересованы в том, чтобы был конкретный результат. Белорусская сторона не уходит от ответственности, как пытаются говорить некоторые источники. Мы готовы внести свой вклад в разрешение кризиса. И готовы, если это будет приемлемо, и если об этом попросят, готовы участвовать в соответствующем процессе для того, чтобы достигнуть позитивный результат”, – подчеркнул министр.

Владимир Макей отметил, что если бы не было вмешательства внешних игроков, то начавшийся процесс был бы уже давно завершен. “И, возможно, не понадобилось бы предпринимать каких-то дальнейших действий”, – сказал он.

Состоявшиеся на Припяти российско-украинские переговоры, считает руководитель белорусского МИД, могут стать началом процесса, который не допустит “славянской весны”.

“Вы видите по заключительным заявлениям делегаций, что достигнуты определенные договоренности, которые внушают осторожный оптимизм. Мы рады, что это состоялось на белорусской земле, потому что Беларусь готова сделать все для того, чтобы были найдены пути для разрешения всех кризисных, проблемных вопросов”, – сказал министр.

“Россия и Украина поблагодарили Беларусь”

Глава МИД отметил, что организовать контакты, особенно на данном этапе, было очень сложно. “Но очень важно, что была готовность на каком-то этапе с обеих сторон. Думаю, что здесь очень важную роль сыграл телефонный разговор Президента Лукашенко с Президентом Зеленским. Когда, я так понимаю, были определенные сомнения в необходимости организации этой встречи”, – сказал он.

Владимир Макей рассказал, что самым сложным был ряд организационно-технических моментов: “Президент Лукашенко поручил МИД вместе с Гомельским облисполкомом, Службой безопасности сделать так, чтобы к нам не было претензий. Думаю, что это в конечном итоге удалось. Хотя в течение ночи нам пришлось согласовывать ряд моментов, нюансов, связанных со временем прибытия, составом делегации. До самого последнего момента не были известны вещи, которые нужны были для организации этого переговорного процесса”.

“В конечном итоге все удалось, все было организовано достаточно хорошо. И когда мы прощались и с украинской делегацией, и российской, они высказывали огромную благодарность белорусской стороне за организацию этого процесса”, – отметил дипломат.

Как уже писалось выше, стороны намерены встретиться в очередной раз. Они условились, что встреча пройдет через несколько дней на белорусско-польской границе. Хочется верить, что припятский переговорный процесс станет точкой отсчета в установлении мира между странами.

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