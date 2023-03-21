Итоги районного этапа областного конкурса проектов «Память поколений» подвели в Лунинце

В актовом зале ЦДТ состоялось подведение итогов районного этапа областного конкурса проектов «Память поколений», организованного прокуратурой Лунинецкого района и отделом по образованию райисполкома.

В мероприятии, целью которого является формирование выверенной нравственной и общественно-политической позиции по отношению к событиям и итогам Второй мировой войны и сохранению исторической памяти белорусского народа, приняли участие 28 учреждений общего среднего образования, которые представили 29 работ.

В номинации «Без срока давности» лучшими признаны проекты Кирилла Коховича и Ольги Морза из СШ №4 г. Лунинца. На втором месте – Василий Богдан (Кожан-Городокская СШ), на третьем – Егор Завацкий (Большечучевичская СШ).

В номинации «Не гаснет памяти свеча» победителями стали Артем Волчек, Алина Таболич и Ангелина Каплич из СШ №2 г. Микашевичи. Ивану Рафаловичу, Виолетте Маслюковой из СШ №2 райцентра и Даниилу Морза из Язвинской СШ присуждено «серебро». «Бронзу» разделили Андрей Нефидович (Лахвенская СШ), Максим Красникевич (Любанская СШ) и Ольга Казун (Бродницкая БШ).

Конкурсанты, признанные победителями, получили от органов прокуратуры блокноты и сладкое угощение. В своем выступлении перед школьниками прокурор района Юрий Прокопчук отметил:

– Проведение таких мероприятий важно и необходимо. Проект «Память поколений» помогает больше узнавать о событиях военного периода, открывать новые страницы в истории боевых сражений. С 2021 года проводится работа в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела о геноциде белорусского народа в период немецко-фашистской оккупации и выявлении новых мест злодеяний гитлеровских захватчиков. Есть такие кровавые пятна и на Лунинетчине – из урочища Мочула извлечены и перезахоронены на городском кладбище останки 834 человек, среди которых десятки детей. Расследование уголовного дела будет продолжаться.

Вручая дипломы, начальник отдела по образованию райисполкома Николай Городковец поздравил юношей и девушек и напомнил о том, что необходимо очень внимательно относиться к недостоверной информации в интернете. Теперь есть много желающих переписать историю, осквернить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Но в тех нелегких сражениях принимали участие прадеды нынешних школьников, в семьях из поколения в поколение передаются правдивые повествования о мужестве и доблести наших земляков. Именно такие рассказы служат вдохновением для ребят, которые охотно принимают участие в различных конкурсах, чем вносят свой посильный вклад в историю родного края.

Мария Ярохович

Подписывайтесь на наш канал в Telegram