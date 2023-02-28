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Итоги районного конкурса методических разработок «Master class» среди учителей химии, биологии и географии

28.02.2023
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С 12 января по 13 февраля 2023 года проводился районный конкурс методических разработок «Master class» среди учителей химии, биологии и географии, работающих в учреждениях общего среднего образования Лунинецкого района.

Цель Конкурса: выявление, обобщение и распространение методического и педагогического опыта естественнонаучной направленности в учреждениях общего среднего образования.

В Конкурсе приняли участие 43 педагога из 26 учреждений общего среднего образования. Всего заявлено 50 конкурсных материалов по представленным номинациям.

В соответствии с решением членов жюри и условиями проведения Конкурса определены победители по следующим номинациям:

в номинации: «Учебно-методическое пособие» (7 работ)

— дипломом Ι степени Конопацкая Елена Николаевна, учитель биологии ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»;

— дипломом ΙΙ степени Вечёрко Татьяна Анатольевна, учитель биологии ГУО «Средняя школа аг. Вулька-2»;

— дипломом ΙΙΙ степени Кононович Татьяна Григорьевна, учитель биологии ГУО «Дворецкая средняя школа»;

— дипломом ΙΙΙ степени Прокопович Тамара Михайловна, учитель географии ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца»;

— дипломом ΙΙΙ степени Демчук Вера Николаевна, учитель химии ГУО «Любанская средняя школа Лунинецкого района».

в номинации: «Урок (учебное занятие)» (43 работы)

среди категории «учитель биологии» (12 работ)

— дипломом Ι степени Кузьмич Анастасия Викторовна, учитель биологии ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского»;

— дипломом ΙΙ степени Валько Наталья Фёдоровна, учитель биологии ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»;

— дипломом ΙΙ степени Кононович Татьяна Григорьевна, учитель биологии ГУО «Дворецкая средняя школа»;

— дипломом ΙΙΙ степени Черняк Елена Михайловна, учитель биологии, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №3 г.Лунинца»;

— дипломом ΙΙΙ степени Кохович Марта Павловна, учитель биологии, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Дятловичская средняя школа»;

— дипломом ΙΙΙ степени Сидор Елена Васильевна, учитель биологии ГУО «Любачинская средняя школа».

среди категории «учитель химии» (17 работ)

— дипломом Ι степени Сулковская Татьяна Александровна, учитель химии ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского»;

— дипломом ΙΙ степени Кноп Юлия Константиновна, учитель химии ГУО «Гимназия г. Лунинца»;

— дипломом ΙΙ степени Новосад Наталья Николаевна, учитель химии ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца»;

— дипломом ΙΙΙ степени Кононович Анастасия Павловна, учитель химии ГУО «Средняя школа №2 г. Микашевичи»;

— дипломом ΙΙΙ степени Хартонович Татьяна Михайловна, учитель химии ГУО «Дятловичская средняя школа»;

— дипломом ΙΙΙ степени Каленкович Елена Михайловна, учитель химии ГУО «Ракитненская базовая школа».

среди категории «учитель географии» (14 работ)

— дипломом Ι степени Ильючик Елена Ивановна, учитель географии ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»;

— дипломом ΙΙ степени Велескевич Татьяна Петровна, учитель географии ГУО «Кожан-Городокская средняя школа»;

— дипломом ΙΙ степени Яцушкевич Светлана Петровна, учитель географии ГУО «Средняя школа №3 г.Лунинца»;

— дипломом ΙΙΙ степени Берёзко Андрей Николаевич, учитель географии ГУО «Гимназия г. Лунинца»;

— дипломом ΙΙΙ степени Воробей Инна Николаевна, учитель географии ГУО «Лахвенская средняя школа»;

— дипломом ΙΙΙ степени Лукашевич Татьяна Ивановна, учитель географии ГУО «Редигеровская средняя школа».

Отметить благодарностью:

в номинации «Учебно-методическое пособие»

— Кошкевич Анну Владимировну, учителя биологии ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»;

— Богдан Елену Васильевну, учителя биологии ГУО «Кожан-Городокская средняя школа».

в номинации: «Урок (учебное занятие)»

— Мокейчик Людмилу Ивановну, учителя биологии ГУО «Бродницкая базовая школа»;

— Лабутину Людмилу Васильевну, учителя биологии ГУО «Гимназия г.Лунинца»;

— Таргонскую Марину Михайловну, учителя химии ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»;

— Сидор Елену Васильевну, учителя химии ГУО «Любачинская средняя школа»;

— Антонович Людмилу Николаевну, учителя химии ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»;

— Слушник Елену Владимировну, учителя географии ГУО «Полесская средняя школа»;

— Рафаловича Сергея Леонидовича, учителя географии ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца».

Ссылка на материалы тут

Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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