Итоги районного конкурса методических разработок «Урок белорусской литературы в 11 классе» для учителей белорусского языка и литературы (Лунинецкий район)

С 16.02.2022 по 01.04.2022 проходил районный конкурс методических разработок «Урок белорусской литературы в 11 классе» для учителей белорусского языка и литературы.

В конкурсе приняли участие 19 учителей из 17 учреждений общего среднего образования района.

01.04.2022 года были подведены итоги конкурса. Все представленные разработки и материалы к ним были рассмотрены и оценены членами жюри согласно критериям.

На основании решения членов жюри и протокола по итогам конкурса дипломы получили следующие педагоги:

Диплом І степени – Гребень Татьяна Константиновна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Микашевичская гимназияим.В.И.Недведского».

Диплом ІІ степени –

Симончик Валентина Николаевна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Кожан-Городокская средняя школа»;

Бездорогова Ирина Иосифовна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа №1 г. Микашевичи»;

Паулич Валентина Ивановна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Язвинская средняя школа».

Дипломы ІІІ степени –

Коцуба Валентина Григорьевна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Дятловичская средняя школа»;

Кухарева Инна Константиновна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа №2 г. Микашевичи»;

Жигар Светлана Петровна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Ясли-сад-средняя школа аг. Вулька-1»;

Михальчук Ольга Петровна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома