Итоги районного конкурса методических разработок «Урок белорусской литературы в 11 классе» для учителей белорусского языка и литературы (Лунинецкий район)
С 16.02.2022 по 01.04.2022 проходил районный конкурс методических разработок «Урок белорусской литературы в 11 классе» для учителей белорусского языка и литературы.
В конкурсе приняли участие 19 учителей из 17 учреждений общего среднего образования района.
01.04.2022 года были подведены итоги конкурса. Все представленные разработки и материалы к ним были рассмотрены и оценены членами жюри согласно критериям.
На основании решения членов жюри и протокола по итогам конкурса дипломы получили следующие педагоги:
Диплом І степени – Гребень Татьяна Константиновна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Микашевичская гимназияим.В.И.Недведского».
Диплом ІІ степени –
Симончик Валентина Николаевна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Кожан-Городокская средняя школа»;
Бездорогова Ирина Иосифовна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа №1 г. Микашевичи»;
Паулич Валентина Ивановна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Язвинская средняя школа».
Дипломы ІІІ степени –
Коцуба Валентина Григорьевна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Дятловичская средняя школа»;
Кухарева Инна Константиновна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа №2 г. Микашевичи»;
Жигар Светлана Петровна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Ясли-сад-средняя школа аг. Вулька-1»;
Михальчук Ольга Петровна, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца».
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома