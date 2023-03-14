Итоги смотра-конкурса «Спасатели глазами детей» подвели в Лунинецком районе

На территории Лунинецкого района проходил смотр-конкурс «Спасатели глазами детей», сообщает сайт УМЧС Брестской области

Спасатели Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями ГУО «Центр творчества детей г. Лунинца» подвели итоги районного этапа.

В конкурсе приняли участие 29 учреждений образования, были предоставлены 123 работы в различных номинациях на лучший рисунок, поделку, модель пожарной аварийно-спасательной техники, скульптуру малых форм, стикер-пак, комикс, сочинение, стихотворение, рассказ на предложенную тему.

В номинации «Поделки» лучшими оказались две работы: Кирилла Сыча из ГУО «Любачинская средняя школа» и Ильи Черноокого из ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца».

В номинации «Модель пожарной аварийно-спасательной техники» лучшей оказалась работа Корнея Германовича, учащегося ГУО «Дребская начальная школа».

В номинации «Стикер-пак» победила работа Владимира Бандацкого из ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца».

В номинации «Рисунок» итоги подводили в трех возрастных категориях: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет. В младшей возрастной категории первое место заняла Дарья Кохович (ГУО «Центр детского творчества г. Лунинца»), в категории 11-14 лет лучшей стала Маргарита Тумащик, также учащаяся ГУО «Центр детского творчества г. Лунинца». В старшей возрастной группе победила работа Ивана Богданца из ГУО «Полесская средняя школа».

Сложно было определить победителей среди представленных письменных работ. В номинациях «Сказка» и «Рассказ» лучшими стали работы Елизаветы Ярохович из ГУО «Средняя школа № 1 г. Лунинца». А в номинации «Стихотворение» победил ученик ГУО «Средняя школа №2 г.Микашевичи» Владислав Кушнер.

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