Иван Ракович: “Мало быть квалифицированным «урокодавателем»

Иван Ракович, директор Лунинецкого государственного аграрного колледжа:

– Хочу отметить умение белорусского лидера выступать так, что создается впечатление, будто он обращается именно к тебе и его речь – это диалог с каждым присутствующим в зале Дворца Республики или зрителем, смотрящим телетрансляцию. Еще что подкупает и очень хорошо чувствуется – это эмоциональная составляющая, когда видно, что Президент переживает за все поднятые темы и сказанные слова. Как отметил Александр Лукашенко: «Беларусь – это наша земля. Только мы сами знаем, как должна развиваться Беларусь. Только мы определяем стратегию этого развития. Только мы несем реальную ответственность за свое будущее».

Работая в образовании, для меня важно, чтобы вся система образования была устремлена в будущее, формировала работника нового типа, грамотного, гибкого, инициативного, готового жить и трудиться в открытом информационном обществе. Президент заострил внимание на том, что «патриота может воспитывать только патриот». Значит, в школах, колледжах, ВУЗах подрастающее поколение должны учить и воспитывать только те люди, кто предан своей стране, работает на ее благо и неукоснительно выполняет нормы Конституции. Считаю, мало быть квалифицированным «урокодавателем», надо стать пропагандистом нашего образа жизни, наших ценностей, нашей исторической памяти!

Я солидарен с Александром Григорьевичем в вопросах порядка и дисциплины, хозяйского подхода. Будет порядок на местах во всем – будет он и во всей стране! Как сказал наш Президент, благополучие родной земли – дело всех и каждого. В обращении прозвучал призыв достойно работать, беречь суверенитет страны и независимость, что сегодня актуально как никогда. Созидание и мир – заповедь наших предков, которую мы должны исполнять.

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