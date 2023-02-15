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Иванец прокомментировал слухи о запрете питания учителей в школьных столовых

15.02.2023
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Ни в одной школе Беларуси нет проблем с питанием учителей. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец во время посещения школы №52 Минска

Говоря о слухах на запрет учителям питаться в школьных столовых, Андрей Иванец заявил, что ни в одной школе Беларуси нет проблем с питанием учителей в школьных столовых.

Правительством подготовлен проект закона Республики Беларусь о дополнении Кодекса об образовании нормой, предоставляющей возможность работникам школ приобретать горячее питание по натуральным нормам, установленным для питания обучающихся. Оплата за обед, который для детей дотируется государством, для учителей будет производиться с небольшим повышающим коэффициентом. «До принятия правового акта этот вопрос урегулирован совместным письмом Минобразования и Министерства антимонопольного регулирования и торговли», — пояснил Андрей Иванец.

Сегодня на базе столичной школы прошло совещание по реализации пилотного проекта по питанию. В мероприятии приняли участие премьер-министр Роман Головченко, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, а также представители региональных учреждений образования. Участники обсудили актуальные аспекты реализации пилотного проекта по питанию в белорусских учреждениях образования.

belta.by

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