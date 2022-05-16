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Из-за несоблюдения техники безопасности один рабочий погиб, а второй травмирован: прокуратура Лунинецкого района направила уголовное дело в суд

16.05.2022
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Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело по обвинению Г. в нарушении правил техники безопасности и охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также причинение менее тяжкого телесного повреждения.

Согласно материалам дела в сентябре 2021 года на территории одного из предприятий города плавильщики металла В. и Н., находясь на загрузочной платформе, при открытом люке добрасывали шихту в работающую печь с раскаленным металлом, что запрещено. Кроме того, на них не было спецодежды. При выполнении работ произошел физический взрыв массы расплавленного металла, в результате чего рабочие по неосторожности получили ожоги, от которых Н. скончался, а В. получил менее тяжкие телесные повреждения.

Начальник смены Г. несмотря на названные нарушения допустил В. и Н. к указанным работам. Он же не обеспечил личный контроль за правильностью, порядком и последовательностью выполнения таких работ, соблюдением требований охраны труда и рабочих инструкций.

После изучения уголовного дела в прокуратуре Лунинецкого района пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.306 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ранее избранную в отношении Г. меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: metallurgist.pro

Служба информации прокуратуры Брестской области

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