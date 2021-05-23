Из-за сообщения о минировании в Минске приземлился самолет Афины-Вильнюс

Борт компании Ryanair экстренно сел в Национальном аэропорту Минск, экстренную посадку совершили из-а сообщения о минировании. Команду принять самолет авиакомпании дал лично Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Посадка прошла успешно. На месте происшествия работали саперы, которые проводили досмотр ручной клади и багажа пассажиров. Также сообщается, что по поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо подняли дежурный экипаж истребителя МиГ-29 с аэродрома города Барановичи.

– Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность №1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение. После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи, – сообщил Андрей Гурцевич, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО.

В последствие оказалось, что сообщение о минировании было ложным. Инцидент получил огласку и обсуждался в медиапространстве. Пост Telegram-канала «Пул Первого» на эту тему озаглавлен так: «Беларусь защитила Европу. Самолет Ryanair летел по маршруту Афины – Вильнюс, а приземлился в Минске».

– Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено Президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное – безопасность и жизни людей! – сообщает «Пул Первого». Отмечается также, что до Вильнюса лететь было однозначно ближе, но обратились именно к Минску.

– Какой бы ни была политическая ситуация, Беларусь точно не из тех, кто откажет в трудной ситуации. Тем более, когда на кону жизни людей, – делают вывод авторы Telegram-канала «Пул первого».

Известно, что на борту самолета «Афины-Вильнюс» летело 123 пассажира. Они на данный момент находятся в транзитной зоне, где проходят досмотр Службой авиационной безопасности. Соответственно после прохождения всех этих процедур командиром будет принято решение о вылете, – рассказал Максим Кияков, начальник смены Национального аэропорта Минск.