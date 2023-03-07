Избивали и поджигали волосы. Подробности преступной деятельности брестских «спортиков»

Следственным управлением УСК по Брестской области установлены обстоятельства преступной деятельности пяти «спортиков», работавших на крупные наркошопы.

Преступное звено организованной группы было задержано сотрудниками милиции.

На счету брестских «спортиков» 6 выполненных заданий. Потерпевшими по уголовному делу признаны 7 человек. Среди них жители Орши, Волковыска и Бреста в возрасте от 17 до 40 лет. Также от рук обвиняемых пострадал и знакомый одного из закладчиков, которому не повезло оказаться рядом с товарищем «минером».

Некоторые из избитых наркокурьеров также стали фигурантами уголовных дел возбужденных в отношении их по ч. 4 ст. 328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, совершенные организованной группой) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Например, 24-летний житель Бреста уже осужден к наказанию в виде 12 лет лишения свободы. Еще двое закладчиков в ближайшее время будут привлечены к уголовной ответственности по данной статье.

Благодаря профессиональным действиям следователей установлено, что обвиняемые, способствовали поддержанию дисциплины «в коллективе» наркошопа, обеспечивали непрерывный оборот запрещенных веществ, а значит и получение незаконной прибыли.

Исходя из роли каждого фигуранта в совершении преступлений, их действия квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ч.4 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, совершенные организованной группой);

ч.1 ст.154 (истязание);

ч.2 ст.149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, совершенное группой лиц).