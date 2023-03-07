ОбществоПроисшествия
Избивали и поджигали волосы. Подробности преступной деятельности брестских «спортиков»
Следственным управлением УСК по Брестской области установлены обстоятельства преступной деятельности пяти «спортиков», работавших на крупные наркошопы.
По данным следствия, молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет выполняли задания кураторов интернет-магазинов, специализирующихся на продаже наркотиков, по наказанию «провинившихся» закладчиков. «Работодатель» предоставлял наводку на наркокурьера, которого нужно проучить за обман интернет-магазина. Так называемые спортики в обозначенном месте встречали потерпевшего и жестоко избивали, требуя извинений перед куратором и наркошопом. В качестве орудий преступлений использовали биты, палки, газовые баллончики с перцем, пневматический пистолет. Установлены факты поджога волос на голове и одежды, также в качестве наказания обвиняемые обливали зеленкой «недобросовестных» сотрудников наркомагазина. Весь «карательный процесс» фигуранты снимали на камеру мобильного телефона и отправляли куратору, а за выполненную работу получали деньги. Видео преступлений в нашем Telegram
Преступное звено организованной группы было задержано сотрудниками милиции.
На счету брестских «спортиков» 6 выполненных заданий. Потерпевшими по уголовному делу признаны 7 человек. Среди них жители Орши, Волковыска и Бреста в возрасте от 17 до 40 лет. Также от рук обвиняемых пострадал и знакомый одного из закладчиков, которому не повезло оказаться рядом с товарищем «минером».
Некоторые из избитых наркокурьеров также стали фигурантами уголовных дел возбужденных в отношении их по ч. 4 ст. 328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, совершенные организованной группой) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Например, 24-летний житель Бреста уже осужден к наказанию в виде 12 лет лишения свободы. Еще двое закладчиков в ближайшее время будут привлечены к уголовной ответственности по данной статье.
Благодаря профессиональным действиям следователей установлено, что обвиняемые, способствовали поддержанию дисциплины «в коллективе» наркошопа, обеспечивали непрерывный оборот запрещенных веществ, а значит и получение незаконной прибыли.
Исходя из роли каждого фигуранта в совершении преступлений, их действия квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Республики Беларусь:
- ч.4 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, совершенные организованной группой);
- ч.1 ст.154 (истязание);
- ч.2 ст.149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, совершенное группой лиц).
Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета республики Беларусь
Подписывайтесь на наш канал в Telegram