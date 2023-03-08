Издана книга, посвященная третьей школе Лунинца

Недавно состоялось представление очередного фотоальбома, посвященного третьей школе Лунинца.

Если первая книга сохранила память об учителях, то вторая – знакомит с некоторыми из более чем 2,5 тысячи выпускников. Но воспоминания наших земляков об учебе в школе стали продолжением рассказов о педагогах, которые составляют “золотой фонд” лунинецкой сферы образования. Не зря в название книги вынесена строфа из песни былых поколений: “Крепкой дружбой связаны школьные товарищи… и учителя”. Под одной обложкой собраны портреты десятков выпускников, которые в разное время становились героями «Лунінецкіх навін», что позволило дать книге подзаголовок: “Выпускники СШ №3 г. Лунинца – в публикациях районной газеты… и воспоминаниях “о себе, о семье, о стране”. Участники встречи выразили благодарность коллективу редакции “ЛН”, заместителю главного редактора Александру Ковко (компьютерный дизайнер), ветерану печати журналисту Татьяне Конопацкой (составитель) за создание “второго тома” об учреждении образования на Залесье.

Третья школа в период 1978-1992-е гг. была образцом в военно-патриотическом и духовно-художественном воспитании. С пожеланием восстановить былую славу и с уверенностью в преемственности добрых традиций директору СШ №3 г. Лунинца Ольге Гриневич вручена Грамота городской организационной структуры ДОСААФ. О заслуженности награды свидетельствует деятельность нынешних педагогов и учеников – одна из глав фотоальбома отразила мероприятия, проведенные в Год исторической памяти.

Первая книга о третьей школе хранится в Жировичском монастыре, Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа в Минске, Музее спасенных ценностей в Бресте. В знаковые для нашей страны духовные объекты планируется передать и новое издание, где отражено семь важных фактов из прошлого Лунинца – неотъемлемой части истории Беларуси. Как первая, так и вторая книга создавались для будущего с надеждой, что память о добрых людях сделает мир чуточку добрее…

Подписывайтесь на наш канал в Telegram