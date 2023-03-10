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Изменен порядок уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности

10.03.2023
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В этом году изменен порядок уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности: осуществлен переход на ежемесячную уплату, а ставка установлена в размере 6 белорусских рублей.

С 1 июля физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность, обязаны применять налог на профессиональный доход. Работать с применением ремесленного сбора смогут лишь те физические лица, которые обратятся в райисполком и получат решение о том, что их деятельность относится к ремесленной.

Важно помнить, что осуществление физическими лицами ремесленной деятельности без постановки на учет в налоговом органе и уплаты сбора за ее осуществление либо налога на профессиональный доход запрещается.

Уплата сбора производится за каждый календарный месяц не позднее 1 числа и прекращается с месяца, следующего за тем, когда прекращена ремесленная деятельность.

В рамках применения сбора пунктом 2 статьи 370 Налогового кодекса Республики Беларусь предусмотрено, что до начала осуществления ремесленной деятельности, а также при прекращении ремесленной деятельности физическое лицо представляет в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика по установленной форме. А вот при применении налога на профессиональный доход представление уведомления о начале (прекращении) ремесленной деятельности не предусмотрено.

Татьяна КРАВЧУК, ведущий референт управления налогообложения физических лиц ИМНС по Лунинецкому району.

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