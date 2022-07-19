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Изменение графика вывоза коммунальных отходов (Лунинецкий район)
Лунинецкое ЖКХ напоминает. что в связи с закрытием мини-полигонов в следующих населенных пунктах Куповцы, Велута, Дворец, Межлесье и Лахва, с 1 июля 2022 года изменился график вывоза коммунальных отходов. Телефон для справок 5-78-72.
|ЛУНИНЕЦКАЯ ЗОНА
|МАРШРУТ № 8 д. Озерница (Воскресенье)
|№
|Адрес следования
|Кол-во контейнеров
|Время вывоза
|Объект размещения
|1
|Зеленая, 176
|Бесконтейнерный
|17:00
|Полигон ТКО Лунинец
|2
|Зеленая, 168
|Бесконтейнерный
|17:03
|Полигон ТКО Лунинец
|3
|Зеленая, 158
|Бесконтейнерный
|17:06
|Полигон ТКО Лунинец
|4
|Зеленая, 154
|Бесконтейнерный
|17:09
|Полигон ТКО Лунинец
|5
|Новая, 1
|Бесконтейнерный
|17:12
|Полигон ТКО Лунинец
|6
|Новая, 13
|Бесконтейнерный
|17:15
|Полигон ТКО Лунинец
|7
|Новая, 23
|Бесконтейнерный
|17:18
|Полигон ТКО Лунинец
|8
|Новая, 35
|Бесконтейнерный
|17:21
|Полигон ТКО Лунинец
|9
|Новая, 47 (почта)
|Бесконтейнерный
|17:24
|Полигон ТКО Лунинец
|10
|Новая, 65
|Бесконтейнерный
|17:27
|Полигон ТКО Лунинец
|11
|Новая, 73
|Бесконтейнерный
|17:30
|Полигон ТКО Лунинец
|12
|Новая, 82
|Бесконтейнерный
|17:33
|Полигон ТКО Лунинец
|13
|Зеленая, 6
|Бесконтейнерный
|17:36
|Полигон ТКО Лунинец
|14
|Зеленая, 22
|Бесконтейнерный
|17:39
|Полигон ТКО Лунинец
|15
|Зеленая, 32
|Бесконтейнерный
|17:44
|Полигон ТКО Лунинец
|16
|Зеленая, 48
|Бесконтейнерный
|17:47
|Полигон ТКО Лунинец
|17
|Зеленая, 62
|Бесконтейнерный
|17:50
|Полигон ТКО Лунинец
|18
|Зеленая, 70
|Бесконтейнерный
|17:53
|Полигон ТКО Лунинец
|19
|Зеленая, 84
|Бесконтейнерный
|17:57
|Полигон ТКО Лунинец
|20
|Зеленая, 106
|Бесконтейнерный
|18:00
|Полигон ТКО Лунинец
|21
|Зеленая, 122
|Бесконтейнерный
|18:03
|Полигон ТКО Лунинец
|22
|Зеленая, 138
|Бесконтейнерный
|18:06
|Полигон ТКО Лунинец
|23
|Солнечная, 7
|Бесконтейнерный
|18:09
|Полигон ТКО Лунинец
|24
|Солнечная, 17
|Бесконтейнерный
|18:12
|Полигон ТКО Лунинец
|25
|Солнечная
|Бесконтейнерный
|18:15
|Полигон ТКО Лунинец
|26
|Солнечная, 1
|Бесконтейнерный
|18:18
|Полигон ТКО Лунинец
|27
|Лесная, 13
|Бесконтейнерный
|18:21
|Полигон ТКО Лунинец
|28
|Лесная, 25
|Бесконтейнерный
|18:24
|Полигон ТКО Лунинец
|29
|Лесная, 65
|Бесконтейнерный
|18:27
|Полигон ТКО Лунинец
|30
|Лесная, 1
|Бесконтейнерный
|18:30
|Полигон ТКО Лунинец
|д.Борки (Воскресенье)
|1
|Лесная
|Бесконтейнерный
|18:50
|Полигон ТКО Лунинец
|2
|Солнечная
|Бесконтейнерный
|18:55
|Полигон ТКО Лунинец
|3
|Хуторская
|Бесконтейнерный
|19:00
|Полигон ТКО Лунинец
|4
|Красновольская
|Бесконтейнерный
|19:05
|Полигон ТКО Лунинец
|Выгрузка
|19:35-20:00
|Полигон ТКО Лунинец
|МАРШРУТ № 11 аг. Любачин (Суббота)
|№
|Адрес следования
|Кол-во контейнеров
|Время вывоза
|Объект размещения
|1
|Советская (автоб:остановка)
|Бесконтейнерный
|17:30
|Полигон ТКО Лунинец
|2
|Советская, 133
|Бесконтейнерный
|17:33
|Полигон ТКО Лунинец
|3
|Советская, 113
|Бесконтейнерный
|17:36
|Полигон ТКО Лунинец
|4
|Советская, 97
|Бесконтейнерный
|17:39
|Полигон ТКО Лунинец
|5
|Советская, 85
|Бесконтейнерный
|17:44
|Полигон ТКО Лунинец
|6
|Советская, 71
|Бесконтейнерный
|17:47
|Полигон ТКО Лунинец
|7
|Советская, 57
|Бесконтейнерный
|17:50
|Полигон ТКО Лунинец
|8
|Советская, 41
|Бесконтейнерный
|17:53
|Полигон ТКО Лунинец
|9
|Советская, 29
|Бесконтейнерный
|17:57
|Полигон ТКО Лунинец
|10
|Советская, 16
|Бесконтейнерный
|18:00
|Полигон ТКО Лунинец
|11
|Советская, 5
|Бесконтейнерный
|18:03
|Полигон ТКО Лунинец
|12
|Запольная, 4
|Бесконтейнерный
|18:06
|Полигон ТКО Лунинец
|13
|Запольная, 10
|Бесконтейнерный
|18:09
|Полигон ТКО Лунинец
|14
|Запольная, 18
|Бесконтейнерный
|18:12
|Полигон ТКО Лунинец
|15
|Запольная, 24
|Бесконтейнерный
|18:15
|Полигон ТКО Лунинец
|16
|Запольная, 28/а
|Бесконтейнерный
|18:18
|Полигон ТКО Лунинец
|17
|Запольная, 32/а
|Бесконтейнерный
|18:21
|Полигон ТКО Лунинец
|18
|Запольная, 49
|Бесконтейнерный
|18:23
|Полигон ТКО Лунинец
|19
|Мира, 4/б
|Бесконтейнерный
|18:26
|Полигон ТКО Лунинец
|20
|Мира, 16а
|Бесконтейнерный
|18:29
|Полигон ТКО Лунинец
|21
|Мира, 16
|Бесконтейнерный
|18:32
|Полигон ТКО Лунинец
|22
|Мира, 10
|Бесконтейнерный
|18:35
|Полигон ТКО Лунинец
|23
|Мира (многоэтажка)
|Бесконтейнерный
|18:37
|Полигон ТКО Лунинец
|24
|Мира (почта)
|Бесконтейнерный
|18:40
|Полигон ТКО Лунинец
|25
|Павловича, 5
|Бесконтейнерный
|18:43
|Полигон ТКО Лунинец
|26
|Павловича, 20
|Бесконтейнерный
|18:46
|Полигон ТКО Лунинец
|27
|Школьная, 4
|Бесконтейнерный
|18:49
|Полигон ТКО Лунинец
|28
|Школа (контейнера)
|2
|18:52
|Полигон ТКО Лунинец
|29
|Заправка (контейнера)
|2
|18:55
|Полигон ТКО Лунинец
|30
|д/сад (контейнера)
|2
|18:57
|Полигон ТКО Лунинец
|31
|ФАП(контейнера)
|1
|19:00
|Полигон ТКО Лунинец
|32
|Хутор (контейнера)
|2
|19:03
|Полигон ТКО Лунинец
|Выгрузка
|19:40-20:00
|Полигон ТКО Лунинец
|МАРШРУТ № 26 аг. Велута (Воскресенье)
|№
|Адрес следования
|Кол-во контейнеров
|Время вывоза
|Объект размещения
|1
|ул. Октябрьская (до №д.21)
|Бесконтейнерный
|15:00-15:10
|Полигон ТКО Лунинец
|2
|пер. Банный
|Бесконтейнерный
|15:10-15:20
|Полигон ТКО Лунинец
|3
|ул. Буличи
|Бесконтейнерный
|15:20-15:30
|Полигон ТКО Лунинец
|4
|ул. Перевязаница
|Бесконтейнерный
|15:30-15:40
|Полигон ТКО Лунинец
|5
|ул. Полесская
|Бесконтейнерный
|15:40-15:50
|Полигон ТКО Лунинец
|6
|пер. Садовый
|Бесконтейнерный
|15:50-16:00
|Полигон ТКО Лунинец
|7
|ул. Октябрьская (с №д.86 по №40)
|Бесконтейнерный
|16:00-16:10
|Полигон ТКО Лунинец
|8
|пер. Школьный
|Бесконтейнерный
|16:10-16:20
|Полигон ТКО Лунинец
|9
|ул. Мира
|Бесконтейнерный
|16:20-16:30
|Полигон ТКО Лунинец
|10
|ул. Молодежная
|Бесконтейнерный
|16:30-16:40
|Полигон ТКО Лунинец
|11
|ул. Школьная
|Бесконтейнерный
|16:40-16:50
|Полигон ТКО Лунинец
|12
|ул. Боровская
|Бесконтейнерный
|16:50-17:00
|Полигон ТКО Лунинец
|13
|ул. Космово
|Бесконтейнерный
|17:00-17:10
|Полигон ТКО Лунинец
|14
|ул. Восточная
|Бесконтейнерный
|17:10-17:20
|Полигон ТКО Лунинец
|15
|пер. Узкий
|Бесконтейнерный
|17:20-17:30
|Полигон ТКО Лунинец
|16
|ул. Советская
|Бесконтейнерный
|17:30-17:40
|Полигон ТКО Лунинец
|17
|ул. Ляды
|Бесконтейнерный
|17:40-17:50
|Полигон ТКО Лунинец
|18
|ул. Восточная
|Бесконтейнерный
|17:50-18:00
|Полигон ТКО Лунинец
|19
|ул. Черный Брод
|Бесконтейнерный
|18:00-18:10
|Полигон ТКО Лунинец
|Выгрузка
|19:00-19:20
|Полигон ТКО Лунинец
|МАРШРУТ № 28 аг. Большие Чучевичи (Вторник)
|1
|Ул.Пушкина
|1
|09:00-09:05
|Полигон ТКО Лунинец
|2
|Ул.Мелиоративная
|1
|09:05-09:10
|Полигон ТКО Лунинец
|3
|Ул.Калинина
|1
|09:10-09:15
|Полигон ТКО Лунинец
|4
|Ул.Центральная
|1
|09:15-09:20
|Полигон ТКО Лунинец
|5
|Ул.Крестьянская
|3
|09:20-09:25
|Полигон ТКО Лунинец
|6
|Ул.Ф. Скорины
|1
|09:25-09:30
|Полигон ТКО Лунинец
|7
|Ул.Красная
|1
|09:30-09:35
|Полигон ТКО Лунинец
|8
|Ул.Ганцевичская
|12
|09:35-09:40
|Полигон ТКО Лунинец
|9
|Ул.Мира
|1
|09:40-09:45
|Полигон ТКО Лунинец
|Выгрузка
|22
|10:45-11:00
|Полигон ТКО Лунинец
|1
|Ул.Сельская
|2
|12:00-12:07
|Полигон ТКО Лунинец
|2
|Ул.Ленина
|14
|12:10-13:00
|Полигон ТКО Лунинец
|3
|Ул.Зеленая
|1
|13:00-13:05
|Полигон ТКО Лунинец
|4
|Ул.3 Июля
|2
|13:05-13:08
|Полигон ТКО Лунинец
|5
|Ул.Восточная
|1
|13:10-13:05
|Полигон ТКО Лунинец
|6
|Ул.Луговая
|1
|13:05-13:10
|Полигон ТКО Лунинец
|7
|Ул.17 Сентября
|1
|13:10-13:15
|Полигон ТКО Лунинец
|Выгрузка
|22
|14:15-14:30
|Полигон ТКО Лунинец
|МАРШРУТ № 29 аг. Большие Чучевичи (Среда)
|1
|Ул.Лесная
|2
|09:00-09:07
|Полигон ТКО Лунинец
|2
|Ул.Тихая
|1
|09:10-09:15
|Полигон ТКО Лунинец
|3
|Ул.Советская
|12
|09:15-10:00
|Полигон ТКО Лунинец
|4
|Ул.Комсомольская
|3
|10:05-10:15
|Полигон ТКО Лунинец
|5
|Ул.Песчаная
|3
|10:15-10:25
|Полигон ТКО Лунинец
|Выгрузка
|22
|11:25-11:40
|Полигон ТКО Лунинец
|1
|Ул.Пасецкая
|2
|12:50-13:00
|Полигон ТКО Лунинец
|2
|Ул.Полевая
|1
|13:00-13:05
|Полигон ТКО Лунинец
|3
|Ул.Гагарина
|2
|13:05-13:13
|Полигон ТКО Лунинец
|4
|Ул.Спокойная
|2
|13:13-13:20
|Полигон ТКО Лунинец
|5
|Ул.Западная
|3
|13:20-13:30
|Полигон ТКО Лунинец
|6
|Ул.Трудовая
|1
|13:30-13:05
|Полигон ТКО Лунинец
|7
|Ул.Партизанская
|1
|13:05-13:10
|Полигон ТКО Лунинец
|8
|Ул.8 марта
|1
|13:10-13:15
|Полигон ТКО Лунинец
|9
|Ул.Школьная
|3
|13:15-13:25
|Полигон ТКО Лунинец
|Выгрузка
|16
|14:30-14:45
|Полигон ТКО Лунинец
|МАРШРУТ № 30 аг. Малые Чучевичи (Воскресенье)
|1
|Ул.Ленина Магазин
|1
|09:40-09:45
|Полигон ТКО Лунинец
|2
|Ул.Ленина
|бесконтейнерный
|09:45-09:53
|Полигон ТКО Лунинец
|3
|Ул.Зеленая
|бесконтейнерный
|09:53-10:00
|Полигон ТКО Лунинец
|4
|Ул.Гагарина
|бесконтейнерный
|10:00-10:06
|Полигон ТКО Лунинец
|5
|Ул.Восточная
|бесконтейнерный
|10:06-10:11
|Полигон ТКО Лунинец
|6
|Ул.Трудовая
|бесконтейнерный
|10:11-10:15
|Полигон ТКО Лунинец
|7
|Ул.Луговая
|бесконтейнерный
|10:15-10:20
|Полигон ТКО Лунинец
|8
|Ул.Новая
|бесконтейнерный
|10:20-10:25
|Полигон ТКО Лунинец
|9
|Ул.Грунтовая
|бесконтейнерный
|10:25-10:30
|Полигон ТКО Лунинец
|10
|Ул.Крестьянская
|бесконтейнерный
|10:35-10:40
|Полигон ТКО Лунинец
|11
|Ул.Боровая
|бесконтейнерный
|10:40-10:45
|Полигон ТКО Лунинец
|12
|Ул.Комсомольская
|бесконтейнерный
|10:45-10:50
|Полигон ТКО Лунинец
|13
|ФАП
|1
|10:50-10:55
|Полигон ТКО Лунинец
|14
|Кладбище
|1
|10:55-11:00
|Полигон ТКО Лунинец
|д. Боровики (Воскресенье)
|1
|Лесная
|2
|11:20-11:30
|Полигон ТКО Лунинец
|2
|Комсомольская,15
|2
|11:30-11:40
|Полигон ТКО Лунинец
|3
|ФАП
|1
|11:40-11:45
|Полигон ТКО Лунинец
|4
|Ленина
|3
|11:45-11:55
|Полигон ТКО Лунинец
|5
|Магазин
|1
|11:55—12:00
|Полигон ТКО Лунинец
|6
|Гагарина
|1
|12:00-12:05
|Полигон ТКО Лунинец
|д. Кормуж (Воскресенье)
|1
|Ленина
|4
|12:15-12:35
|Полигон ТКО Лунинец
|д. Луги (Воскресенье)
|1
|Ленина
|2
|12:45-12:53
|Полигон ТКО Лунинец
|2
|Гоцкая
|2
|12:55-13:05
|Полигон ТКО Лунинец
|Выгрузка
|21
|14:40-14:55
|Полигон ТКО Лунинец
|МАРШРУТ № 32 аг. Межлесье (Воскресенье)
|№
|Адрес следования
|Кол-во контейнеров
|Время вывоза
|Объект размещения
|1
|Лошинская
|Бесконтейнерный
|09:30-09:40
|Полигон ТКО Лунинец
|2
|Леменская
|Бесконтейнерный
|09:40-09:50
|Полигон ТКО Лунинец
|3
|Луговая
|Бесконтейнерный
|09:50-10:00
|Полигон ТКО Лунинец
|4
|Молодежная
|Бесконтейнерный
|10:00-10:10
|Полигон ТКО Лунинец
|5
|Мелиоративная
|Бесконтейнерный
|10:10-10:20
|Полигон ТКО Лунинец
|6
|Максимовича
|Бесконтейнерный
|10:20-10:30
|Полигон ТКО Лунинец
|7
|Мира
|Бесконтейнерный
|10:30-10:40
|Полигон ТКО Лунинец
|8
|Новая
|Бесконтейнерный
|10:40-10:50
|Полигон ТКО Лунинец
|9
|Полесская
|Бесконтейнерный
|10:50-11:00
|Полигон ТКО Лунинец
|10
|Партизанская
|Бесконтейнерный
|11:00-11:10
|Полигон ТКО Лунинец
|11
|Парковая
|Бесконтейнерный
|11:10-11:20
|Полигон ТКО Лунинец
|12
|Речная
|Бесконтейнерный
|11:20-11:30
|Полигон ТКО Лунинец
|13
|Центральная
|Бесконтейнерный
|11:30-11:40
|Полигон ТКО Лунинец
|14
|70-лет Октября
|Бесконтейнерный
|11:40-11:50
|Полигон ТКО Лунинец
|15
|Пер.Леменский
|Бесконтейнерный
|11:50-12:00
|Полигон ТКО Лунинец
|Выгрузка
|13:20-13:35
|Полигон ТКО Лунинец
|МАРШРУТ № 33 аг. Красная-Воля (Среда)
|№
|Адрес следования
|Кол-во контейнеров
|Время вывоза
|Объект размещения
|1
|Зеленая
|Бесконтейнерный
|17:00-17:10
|Полигон ТКО Лунинец
|2
|Красная
|Бесконтейнерный
|17:10-17:20
|Полигон ТКО Лунинец
|3
|Луговая
|Бесконтейнерный
|17:20-17:30
|Полигон ТКО Лунинец
|4
|Лесная
|Бесконтейнерный
|17:30-17:40
|Полигон ТКО Лунинец
|5
|Молодежная
|Бесконтейнерный
|17:40-17:50
|Полигон ТКО Лунинец
|6
|Новая
|Бесконтейнерный
|17:50-18:00
|Полигон ТКО Лунинец
|7
|Октябрьская
|Бесконтейнерный
|18:00-18:10
|Полигон ТКО Лунинец
|8
|Парковая
|Бесконтейнерный
|18:10-18:20
|Полигон ТКО Лунинец
|9
|Полевая
|Бесконтейнерный
|18:20-18:30
|Полигон ТКО Лунинец
|10
|Советская
|Бесконтейнерный
|18:40-18:50
|Полигон ТКО Лунинец
|11
|Сельская
|Бесконтейнерный
|18:50-19:00
|Полигон ТКО Лунинец
|12
|Центральная
|Бесконтейнерный
|19:00-19:10
|Полигон ТКО Лунинец
|Выгрузка
|19:40-19:55
|Полигон ТКО Лунинец
|МАРШРУТ № 34 д.Застенок (Суббота)
|1
|Красная
|Бесконтейнерный
|17:00-17:10
|Полигон ТКО Лунинец
|2
|Комсомольская
|Бесконтейнерный
|17:10-17:20
|Полигон ТКО Лунинец
|3
|Лесная
|Бесконтейнерный
|17:20-17:30
|Полигон ТКО Лунинец
|4
|Молодежная
|Бесконтейнерный
|17:30-17:40
|Полигон ТКО Лунинец
|5
|Садовая
|Бесконтейнерный
|17:40-17:50
|Полигон ТКО Лунинец
|6
|Песчаная
|Бесконтейнерный
|17:50-18:00
|Полигон ТКО Лунинец
|7
|Пре.Лесной
|Бесконтейнерный
|18:00-18:10
|Полигон ТКО Лунинец
|Выгрузка
|19:45-20:00
|Полигон ТКО Лунинец
|МИКАШЕВИЧСКАЯ ЗОНА
|МАРШРУТ № 39 д.Черебасово (Суббота)
|1
|Садовая
|Бесконтейнерный
|09:00
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|2
|Пер.Колхозный
|Бесконтейнерный
|09:10
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|3
|17 сентября
|Бесконтейнерный
|09:15
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|4
|Октябрьская
|Бесконтейнерный
|09:30
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|5
|Магазин
|Бесконтейнерный
|09:35
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|6
|Н.Захарчука
|Бесконтейнерный
|09:45
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|7
|Песчаная
|Бесконтейнерный
|10:00
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|8
|Школьная
|Бесконтейнерный
|10:10
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|Выгрузка
|11:00
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|МАРШРУТ № 45 д.Мокрово (Воскресенье)
|1
|Янковая
|Бесконтейнерный
|09:10
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|2
|Набережная
|Бесконтейнерный
|09:18
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|3
|Янковая
|Бесконтейнерный
|09:40
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|4
|Шевчика
|Бесконтейнерный
|09:55
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|5
|Островского
|Бесконтейнерный
|10:05
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|6
|Любанская
|Бесконтейнерный
|10:10
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|7
|Зеленая
|Бесконтейнерный
|10:15
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|8
|Церковная
|Бесконтейнерный
|11:25
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|9
|Заречная
|Бесконтейнерный
|11:35
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|10
|Колхозная
|Бесконтейнерный
|11:42
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|11
|Новая
|Бесконтейнерный
|11:48
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|12
|Магазин
|Бесконтейнерный
|11:50
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|Выгрузка
|12:20-12:40
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|МАРШРУТ № 46 д.Ситницкий Двор (Суббота)
|1
|пер. Еленский, 7
|Бесконтейнерный
|10:40
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|2
|Мгазин
|Бесконтейнерный
|10:44
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|3
|Партизанская
|Бесконтейнерный
|10:55
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|4
|Еленская
|Бесконтейнерный
|10:10
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|МАРШРУТ № 49 д.Острово (воскресенье)
|1
|Машерова
|Бесконтейнерный
|10:27
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|2
|Магазин
|Бесконтейнерный
|10:39
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|3
|Луговая
|Бесконтейнерный
|10:42
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|4
|Машерова
|Бесконтейнерный
|10:46
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|5
|Колхозная
|Бесконтейнерный
|11:10
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|6
|Лахвинская
|Бесконтейнерный
|11:13
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|7
|пер.Западный
|Бесконтейнерный
|11:20
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
|Выгрузка
|11:40-11:55
|Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи