Изменение графика вывоза коммунальных отходов (Лунинецкий район)

Лунинецкое ЖКХ напоминает. что в связи с закрытием мини-полигонов в следующих населенных пунктах Куповцы, Велута, Дворец, Межлесье и Лахва, с 1 июля 2022 года изменился график вывоза коммунальных отходов. Телефон для справок 5-78-72.

ЛУНИНЕЦКАЯ ЗОНА МАРШРУТ № 8 д. Озерница (Воскресенье) № Адрес следования Кол-во контейнеров Время вывоза Объект размещения 1 Зеленая, 176 Бесконтейнерный 17:00 Полигон ТКО Лунинец 2 Зеленая, 168 Бесконтейнерный 17:03 Полигон ТКО Лунинец 3 Зеленая, 158 Бесконтейнерный 17:06 Полигон ТКО Лунинец 4 Зеленая, 154 Бесконтейнерный 17:09 Полигон ТКО Лунинец 5 Новая, 1 Бесконтейнерный 17:12 Полигон ТКО Лунинец 6 Новая, 13 Бесконтейнерный 17:15 Полигон ТКО Лунинец 7 Новая, 23 Бесконтейнерный 17:18 Полигон ТКО Лунинец 8 Новая, 35 Бесконтейнерный 17:21 Полигон ТКО Лунинец 9 Новая, 47 (почта) Бесконтейнерный 17:24 Полигон ТКО Лунинец 10 Новая, 65 Бесконтейнерный 17:27 Полигон ТКО Лунинец 11 Новая, 73 Бесконтейнерный 17:30 Полигон ТКО Лунинец 12 Новая, 82 Бесконтейнерный 17:33 Полигон ТКО Лунинец 13 Зеленая, 6 Бесконтейнерный 17:36 Полигон ТКО Лунинец 14 Зеленая, 22 Бесконтейнерный 17:39 Полигон ТКО Лунинец 15 Зеленая, 32 Бесконтейнерный 17:44 Полигон ТКО Лунинец 16 Зеленая, 48 Бесконтейнерный 17:47 Полигон ТКО Лунинец 17 Зеленая, 62 Бесконтейнерный 17:50 Полигон ТКО Лунинец 18 Зеленая, 70 Бесконтейнерный 17:53 Полигон ТКО Лунинец 19 Зеленая, 84 Бесконтейнерный 17:57 Полигон ТКО Лунинец 20 Зеленая, 106 Бесконтейнерный 18:00 Полигон ТКО Лунинец 21 Зеленая, 122 Бесконтейнерный 18:03 Полигон ТКО Лунинец 22 Зеленая, 138 Бесконтейнерный 18:06 Полигон ТКО Лунинец 23 Солнечная, 7 Бесконтейнерный 18:09 Полигон ТКО Лунинец 24 Солнечная, 17 Бесконтейнерный 18:12 Полигон ТКО Лунинец 25 Солнечная Бесконтейнерный 18:15 Полигон ТКО Лунинец 26 Солнечная, 1 Бесконтейнерный 18:18 Полигон ТКО Лунинец 27 Лесная, 13 Бесконтейнерный 18:21 Полигон ТКО Лунинец 28 Лесная, 25 Бесконтейнерный 18:24 Полигон ТКО Лунинец 29 Лесная, 65 Бесконтейнерный 18:27 Полигон ТКО Лунинец 30 Лесная, 1 Бесконтейнерный 18:30 Полигон ТКО Лунинец д.Борки (Воскресенье) 1 Лесная Бесконтейнерный 18:50 Полигон ТКО Лунинец 2 Солнечная Бесконтейнерный 18:55 Полигон ТКО Лунинец 3 Хуторская Бесконтейнерный 19:00 Полигон ТКО Лунинец 4 Красновольская Бесконтейнерный 19:05 Полигон ТКО Лунинец Выгрузка 19:35-20:00 Полигон ТКО Лунинец МАРШРУТ № 11 аг. Любачин (Суббота) № Адрес следования Кол-во контейнеров Время вывоза Объект размещения 1 Советская (автоб:остановка) Бесконтейнерный 17:30 Полигон ТКО Лунинец 2 Советская, 133 Бесконтейнерный 17:33 Полигон ТКО Лунинец 3 Советская, 113 Бесконтейнерный 17:36 Полигон ТКО Лунинец 4 Советская, 97 Бесконтейнерный 17:39 Полигон ТКО Лунинец 5 Советская, 85 Бесконтейнерный 17:44 Полигон ТКО Лунинец 6 Советская, 71 Бесконтейнерный 17:47 Полигон ТКО Лунинец 7 Советская, 57 Бесконтейнерный 17:50 Полигон ТКО Лунинец 8 Советская, 41 Бесконтейнерный 17:53 Полигон ТКО Лунинец 9 Советская, 29 Бесконтейнерный 17:57 Полигон ТКО Лунинец 10 Советская, 16 Бесконтейнерный 18:00 Полигон ТКО Лунинец 11 Советская, 5 Бесконтейнерный 18:03 Полигон ТКО Лунинец 12 Запольная, 4 Бесконтейнерный 18:06 Полигон ТКО Лунинец 13 Запольная, 10 Бесконтейнерный 18:09 Полигон ТКО Лунинец 14 Запольная, 18 Бесконтейнерный 18:12 Полигон ТКО Лунинец 15 Запольная, 24 Бесконтейнерный 18:15 Полигон ТКО Лунинец 16 Запольная, 28/а Бесконтейнерный 18:18 Полигон ТКО Лунинец 17 Запольная, 32/а Бесконтейнерный 18:21 Полигон ТКО Лунинец 18 Запольная, 49 Бесконтейнерный 18:23 Полигон ТКО Лунинец 19 Мира, 4/б Бесконтейнерный 18:26 Полигон ТКО Лунинец 20 Мира, 16а Бесконтейнерный 18:29 Полигон ТКО Лунинец 21 Мира, 16 Бесконтейнерный 18:32 Полигон ТКО Лунинец 22 Мира, 10 Бесконтейнерный 18:35 Полигон ТКО Лунинец 23 Мира (многоэтажка) Бесконтейнерный 18:37 Полигон ТКО Лунинец 24 Мира (почта) Бесконтейнерный 18:40 Полигон ТКО Лунинец 25 Павловича, 5 Бесконтейнерный 18:43 Полигон ТКО Лунинец 26 Павловича, 20 Бесконтейнерный 18:46 Полигон ТКО Лунинец 27 Школьная, 4 Бесконтейнерный 18:49 Полигон ТКО Лунинец 28 Школа (контейнера) 2 18:52 Полигон ТКО Лунинец 29 Заправка (контейнера) 2 18:55 Полигон ТКО Лунинец 30 д/сад (контейнера) 2 18:57 Полигон ТКО Лунинец 31 ФАП(контейнера) 1 19:00 Полигон ТКО Лунинец 32 Хутор (контейнера) 2 19:03 Полигон ТКО Лунинец Выгрузка 19:40-20:00 Полигон ТКО Лунинец МАРШРУТ № 26 аг. Велута (Воскресенье) № Адрес следования Кол-во контейнеров Время вывоза Объект размещения 1 ул. Октябрьская (до №д.21) Бесконтейнерный 15:00-15:10 Полигон ТКО Лунинец 2 пер. Банный Бесконтейнерный 15:10-15:20 Полигон ТКО Лунинец 3 ул. Буличи Бесконтейнерный 15:20-15:30 Полигон ТКО Лунинец 4 ул. Перевязаница Бесконтейнерный 15:30-15:40 Полигон ТКО Лунинец 5 ул. Полесская Бесконтейнерный 15:40-15:50 Полигон ТКО Лунинец 6 пер. Садовый Бесконтейнерный 15:50-16:00 Полигон ТКО Лунинец 7 ул. Октябрьская (с №д.86 по №40) Бесконтейнерный 16:00-16:10 Полигон ТКО Лунинец 8 пер. Школьный Бесконтейнерный 16:10-16:20 Полигон ТКО Лунинец 9 ул. Мира Бесконтейнерный 16:20-16:30 Полигон ТКО Лунинец 10 ул. Молодежная Бесконтейнерный 16:30-16:40 Полигон ТКО Лунинец 11 ул. Школьная Бесконтейнерный 16:40-16:50 Полигон ТКО Лунинец 12 ул. Боровская Бесконтейнерный 16:50-17:00 Полигон ТКО Лунинец 13 ул. Космово Бесконтейнерный 17:00-17:10 Полигон ТКО Лунинец 14 ул. Восточная Бесконтейнерный 17:10-17:20 Полигон ТКО Лунинец 15 пер. Узкий Бесконтейнерный 17:20-17:30 Полигон ТКО Лунинец 16 ул. Советская Бесконтейнерный 17:30-17:40 Полигон ТКО Лунинец 17 ул. Ляды Бесконтейнерный 17:40-17:50 Полигон ТКО Лунинец 18 ул. Восточная Бесконтейнерный 17:50-18:00 Полигон ТКО Лунинец 19 ул. Черный Брод Бесконтейнерный 18:00-18:10 Полигон ТКО Лунинец Выгрузка 19:00-19:20 Полигон ТКО Лунинец МАРШРУТ № 28 аг. Большие Чучевичи (Вторник) 1 Ул.Пушкина 1 09:00-09:05 Полигон ТКО Лунинец 2 Ул.Мелиоративная 1 09:05-09:10 Полигон ТКО Лунинец 3 Ул.Калинина 1 09:10-09:15 Полигон ТКО Лунинец 4 Ул.Центральная 1 09:15-09:20 Полигон ТКО Лунинец 5 Ул.Крестьянская 3 09:20-09:25 Полигон ТКО Лунинец 6 Ул.Ф. Скорины 1 09:25-09:30 Полигон ТКО Лунинец 7 Ул.Красная 1 09:30-09:35 Полигон ТКО Лунинец 8 Ул.Ганцевичская 12 09:35-09:40 Полигон ТКО Лунинец 9 Ул.Мира 1 09:40-09:45 Полигон ТКО Лунинец Выгрузка 22 10:45-11:00 Полигон ТКО Лунинец 1 Ул.Сельская 2 12:00-12:07 Полигон ТКО Лунинец 2 Ул.Ленина 14 12:10-13:00 Полигон ТКО Лунинец 3 Ул.Зеленая 1 13:00-13:05 Полигон ТКО Лунинец 4 Ул.3 Июля 2 13:05-13:08 Полигон ТКО Лунинец 5 Ул.Восточная 1 13:10-13:05 Полигон ТКО Лунинец 6 Ул.Луговая 1 13:05-13:10 Полигон ТКО Лунинец 7 Ул.17 Сентября 1 13:10-13:15 Полигон ТКО Лунинец Выгрузка 22 14:15-14:30 Полигон ТКО Лунинец МАРШРУТ № 29 аг. Большие Чучевичи (Среда) 1 Ул.Лесная 2 09:00-09:07 Полигон ТКО Лунинец 2 Ул.Тихая 1 09:10-09:15 Полигон ТКО Лунинец 3 Ул.Советская 12 09:15-10:00 Полигон ТКО Лунинец 4 Ул.Комсомольская 3 10:05-10:15 Полигон ТКО Лунинец 5 Ул.Песчаная 3 10:15-10:25 Полигон ТКО Лунинец Выгрузка 22 11:25-11:40 Полигон ТКО Лунинец 1 Ул.Пасецкая 2 12:50-13:00 Полигон ТКО Лунинец 2 Ул.Полевая 1 13:00-13:05 Полигон ТКО Лунинец 3 Ул.Гагарина 2 13:05-13:13 Полигон ТКО Лунинец 4 Ул.Спокойная 2 13:13-13:20 Полигон ТКО Лунинец 5 Ул.Западная 3 13:20-13:30 Полигон ТКО Лунинец 6 Ул.Трудовая 1 13:30-13:05 Полигон ТКО Лунинец 7 Ул.Партизанская 1 13:05-13:10 Полигон ТКО Лунинец 8 Ул.8 марта 1 13:10-13:15 Полигон ТКО Лунинец 9 Ул.Школьная 3 13:15-13:25 Полигон ТКО Лунинец Выгрузка 16 14:30-14:45 Полигон ТКО Лунинец МАРШРУТ № 30 аг. Малые Чучевичи (Воскресенье) 1 Ул.Ленина Магазин 1 09:40-09:45 Полигон ТКО Лунинец 2 Ул.Ленина бесконтейнерный 09:45-09:53 Полигон ТКО Лунинец 3 Ул.Зеленая бесконтейнерный 09:53-10:00 Полигон ТКО Лунинец 4 Ул.Гагарина бесконтейнерный 10:00-10:06 Полигон ТКО Лунинец 5 Ул.Восточная бесконтейнерный 10:06-10:11 Полигон ТКО Лунинец 6 Ул.Трудовая бесконтейнерный 10:11-10:15 Полигон ТКО Лунинец 7 Ул.Луговая бесконтейнерный 10:15-10:20 Полигон ТКО Лунинец 8 Ул.Новая бесконтейнерный 10:20-10:25 Полигон ТКО Лунинец 9 Ул.Грунтовая бесконтейнерный 10:25-10:30 Полигон ТКО Лунинец 10 Ул.Крестьянская бесконтейнерный 10:35-10:40 Полигон ТКО Лунинец 11 Ул.Боровая бесконтейнерный 10:40-10:45 Полигон ТКО Лунинец 12 Ул.Комсомольская бесконтейнерный 10:45-10:50 Полигон ТКО Лунинец 13 ФАП 1 10:50-10:55 Полигон ТКО Лунинец 14 Кладбище 1 10:55-11:00 Полигон ТКО Лунинец д. Боровики (Воскресенье) 1 Лесная 2 11:20-11:30 Полигон ТКО Лунинец 2 Комсомольская,15 2 11:30-11:40 Полигон ТКО Лунинец 3 ФАП 1 11:40-11:45 Полигон ТКО Лунинец 4 Ленина 3 11:45-11:55 Полигон ТКО Лунинец 5 Магазин 1 11:55—12:00 Полигон ТКО Лунинец 6 Гагарина 1 12:00-12:05 Полигон ТКО Лунинец д. Кормуж (Воскресенье) 1 Ленина 4 12:15-12:35 Полигон ТКО Лунинец д. Луги (Воскресенье) 1 Ленина 2 12:45-12:53 Полигон ТКО Лунинец 2 Гоцкая 2 12:55-13:05 Полигон ТКО Лунинец Выгрузка 21 14:40-14:55 Полигон ТКО Лунинец МАРШРУТ № 32 аг. Межлесье (Воскресенье) № Адрес следования Кол-во контейнеров Время вывоза Объект размещения 1 Лошинская Бесконтейнерный 09:30-09:40 Полигон ТКО Лунинец 2 Леменская Бесконтейнерный 09:40-09:50 Полигон ТКО Лунинец 3 Луговая Бесконтейнерный 09:50-10:00 Полигон ТКО Лунинец 4 Молодежная Бесконтейнерный 10:00-10:10 Полигон ТКО Лунинец 5 Мелиоративная Бесконтейнерный 10:10-10:20 Полигон ТКО Лунинец 6 Максимовича Бесконтейнерный 10:20-10:30 Полигон ТКО Лунинец 7 Мира Бесконтейнерный 10:30-10:40 Полигон ТКО Лунинец 8 Новая Бесконтейнерный 10:40-10:50 Полигон ТКО Лунинец 9 Полесская Бесконтейнерный 10:50-11:00 Полигон ТКО Лунинец 10 Партизанская Бесконтейнерный 11:00-11:10 Полигон ТКО Лунинец 11 Парковая Бесконтейнерный 11:10-11:20 Полигон ТКО Лунинец 12 Речная Бесконтейнерный 11:20-11:30 Полигон ТКО Лунинец 13 Центральная Бесконтейнерный 11:30-11:40 Полигон ТКО Лунинец 14 70-лет Октября Бесконтейнерный 11:40-11:50 Полигон ТКО Лунинец 15 Пер.Леменский Бесконтейнерный 11:50-12:00 Полигон ТКО Лунинец Выгрузка 13:20-13:35 Полигон ТКО Лунинец МАРШРУТ № 33 аг. Красная-Воля (Среда) № Адрес следования Кол-во контейнеров Время вывоза Объект размещения 1 Зеленая Бесконтейнерный 17:00-17:10 Полигон ТКО Лунинец 2 Красная Бесконтейнерный 17:10-17:20 Полигон ТКО Лунинец 3 Луговая Бесконтейнерный 17:20-17:30 Полигон ТКО Лунинец 4 Лесная Бесконтейнерный 17:30-17:40 Полигон ТКО Лунинец 5 Молодежная Бесконтейнерный 17:40-17:50 Полигон ТКО Лунинец 6 Новая Бесконтейнерный 17:50-18:00 Полигон ТКО Лунинец 7 Октябрьская Бесконтейнерный 18:00-18:10 Полигон ТКО Лунинец 8 Парковая Бесконтейнерный 18:10-18:20 Полигон ТКО Лунинец 9 Полевая Бесконтейнерный 18:20-18:30 Полигон ТКО Лунинец 10 Советская Бесконтейнерный 18:40-18:50 Полигон ТКО Лунинец 11 Сельская Бесконтейнерный 18:50-19:00 Полигон ТКО Лунинец 12 Центральная Бесконтейнерный 19:00-19:10 Полигон ТКО Лунинец Выгрузка 19:40-19:55 Полигон ТКО Лунинец МАРШРУТ № 34 д.Застенок (Суббота) 1 Красная Бесконтейнерный 17:00-17:10 Полигон ТКО Лунинец 2 Комсомольская Бесконтейнерный 17:10-17:20 Полигон ТКО Лунинец 3 Лесная Бесконтейнерный 17:20-17:30 Полигон ТКО Лунинец 4 Молодежная Бесконтейнерный 17:30-17:40 Полигон ТКО Лунинец 5 Садовая Бесконтейнерный 17:40-17:50 Полигон ТКО Лунинец 6 Песчаная Бесконтейнерный 17:50-18:00 Полигон ТКО Лунинец 7 Пре.Лесной Бесконтейнерный 18:00-18:10 Полигон ТКО Лунинец Выгрузка 19:45-20:00 Полигон ТКО Лунинец МИКАШЕВИЧСКАЯ ЗОНА МАРШРУТ № 39 д.Черебасово (Суббота) 1 Садовая Бесконтейнерный 09:00 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 2 Пер.Колхозный Бесконтейнерный 09:10 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 3 17 сентября Бесконтейнерный 09:15 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 4 Октябрьская Бесконтейнерный 09:30 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 5 Магазин Бесконтейнерный 09:35 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 6 Н.Захарчука Бесконтейнерный 09:45 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 7 Песчаная Бесконтейнерный 10:00 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 8 Школьная Бесконтейнерный 10:10 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи Выгрузка 11:00 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи МАРШРУТ № 45 д.Мокрово (Воскресенье) 1 Янковая Бесконтейнерный 09:10 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 2 Набережная Бесконтейнерный 09:18 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 3 Янковая Бесконтейнерный 09:40 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 4 Шевчика Бесконтейнерный 09:55 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 5 Островского Бесконтейнерный 10:05 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 6 Любанская Бесконтейнерный 10:10 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 7 Зеленая Бесконтейнерный 10:15 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 8 Церковная Бесконтейнерный 11:25 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 9 Заречная Бесконтейнерный 11:35 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 10 Колхозная Бесконтейнерный 11:42 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 11 Новая Бесконтейнерный 11:48 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 12 Магазин Бесконтейнерный 11:50 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи Выгрузка 12:20-12:40 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи МАРШРУТ № 46 д.Ситницкий Двор (Суббота) 1 пер. Еленский, 7 Бесконтейнерный 10:40 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 2 Мгазин Бесконтейнерный 10:44 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 3 Партизанская Бесконтейнерный 10:55 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 4 Еленская Бесконтейнерный 10:10 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи МАРШРУТ № 49 д.Острово (воскресенье) 1 Машерова Бесконтейнерный 10:27 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 2 Магазин Бесконтейнерный 10:39 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 3 Луговая Бесконтейнерный 10:42 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 4 Машерова Бесконтейнерный 10:46 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 5 Колхозная Бесконтейнерный 11:10 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 6 Лахвинская Бесконтейнерный 11:13 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи 7 пер.Западный Бесконтейнерный 11:20 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи Выгрузка 11:40-11:55 Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи