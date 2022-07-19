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Изменение графика вывоза коммунальных отходов (Лунинецкий район)

19.07.2022
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Фото из архива "Лунінецкіх навін"

Лунинецкое ЖКХ напоминает. что в связи с закрытием мини-полигонов в следующих населенных пунктах Куповцы, Велута, Дворец, Межлесье и Лахва, с 1 июля 2022 года изменился график вывоза коммунальных отходов. Телефон для справок 5-78-72.

ЛУНИНЕЦКАЯ ЗОНА
МАРШРУТ № 8  д. Озерница (Воскресенье)
Адрес следованияКол-во контейнеровВремя вывозаОбъект размещения
1Зеленая, 176Бесконтейнерный17:00Полигон ТКО Лунинец
2Зеленая, 168Бесконтейнерный17:03Полигон ТКО Лунинец
3Зеленая, 158Бесконтейнерный17:06Полигон ТКО Лунинец
4Зеленая, 154Бесконтейнерный17:09Полигон ТКО Лунинец
5Новая, 1Бесконтейнерный17:12Полигон ТКО Лунинец
6Новая, 13Бесконтейнерный17:15Полигон ТКО Лунинец
7Новая, 23Бесконтейнерный17:18Полигон ТКО Лунинец
8Новая, 35Бесконтейнерный17:21Полигон ТКО Лунинец
9Новая, 47 (почта)Бесконтейнерный17:24Полигон ТКО Лунинец
10Новая, 65Бесконтейнерный17:27Полигон ТКО Лунинец
11Новая, 73Бесконтейнерный17:30Полигон ТКО Лунинец
12Новая, 82Бесконтейнерный17:33Полигон ТКО Лунинец
13Зеленая, 6Бесконтейнерный17:36Полигон ТКО Лунинец
14Зеленая, 22Бесконтейнерный17:39Полигон ТКО Лунинец
15Зеленая, 32Бесконтейнерный17:44Полигон ТКО Лунинец
16Зеленая, 48Бесконтейнерный17:47Полигон ТКО Лунинец
17Зеленая, 62Бесконтейнерный17:50Полигон ТКО Лунинец
18Зеленая, 70Бесконтейнерный17:53Полигон ТКО Лунинец
19Зеленая, 84Бесконтейнерный17:57Полигон ТКО Лунинец
20Зеленая, 106Бесконтейнерный18:00Полигон ТКО Лунинец
21Зеленая, 122Бесконтейнерный18:03Полигон ТКО Лунинец
22Зеленая, 138Бесконтейнерный18:06Полигон ТКО Лунинец
23Солнечная, 7Бесконтейнерный18:09Полигон ТКО Лунинец
24Солнечная, 17Бесконтейнерный18:12Полигон ТКО Лунинец
25СолнечнаяБесконтейнерный18:15Полигон ТКО Лунинец
26Солнечная, 1Бесконтейнерный18:18Полигон ТКО Лунинец
27Лесная, 13Бесконтейнерный18:21Полигон ТКО Лунинец
28Лесная, 25Бесконтейнерный18:24Полигон ТКО Лунинец
29Лесная, 65Бесконтейнерный18:27Полигон ТКО Лунинец
30Лесная, 1Бесконтейнерный18:30Полигон ТКО Лунинец
д.Борки (Воскресенье)
1ЛеснаяБесконтейнерный18:50Полигон ТКО Лунинец
2СолнечнаяБесконтейнерный18:55Полигон ТКО Лунинец
3ХуторскаяБесконтейнерный19:00Полигон ТКО Лунинец
4КрасновольскаяБесконтейнерный19:05Полигон ТКО Лунинец
 Выгрузка 19:35-20:00Полигон ТКО Лунинец
МАРШРУТ № 11 аг. Любачин (Суббота)
Адрес следованияКол-во контейнеровВремя вывозаОбъект размещения
1Советская (автоб:остановка)Бесконтейнерный17:30Полигон ТКО Лунинец
2Советская, 133Бесконтейнерный17:33Полигон ТКО Лунинец
3Советская, 113Бесконтейнерный17:36Полигон ТКО Лунинец
4Советская, 97Бесконтейнерный17:39Полигон ТКО Лунинец
5Советская, 85Бесконтейнерный17:44Полигон ТКО Лунинец
6Советская, 71Бесконтейнерный17:47Полигон ТКО Лунинец
7Советская, 57Бесконтейнерный17:50Полигон ТКО Лунинец
8Советская, 41Бесконтейнерный17:53Полигон ТКО Лунинец
9Советская, 29Бесконтейнерный17:57Полигон ТКО Лунинец
10Советская, 16Бесконтейнерный18:00Полигон ТКО Лунинец
11Советская, 5Бесконтейнерный18:03Полигон ТКО Лунинец
12Запольная, 4Бесконтейнерный18:06Полигон ТКО Лунинец
13Запольная, 10Бесконтейнерный18:09Полигон ТКО Лунинец
14Запольная, 18Бесконтейнерный18:12Полигон ТКО Лунинец
15Запольная, 24Бесконтейнерный18:15Полигон ТКО Лунинец
16Запольная, 28/аБесконтейнерный18:18Полигон ТКО Лунинец
17Запольная, 32/аБесконтейнерный18:21Полигон ТКО Лунинец
18Запольная, 49Бесконтейнерный18:23Полигон ТКО Лунинец
19Мира, 4/бБесконтейнерный18:26Полигон ТКО Лунинец
20Мира, 16аБесконтейнерный18:29Полигон ТКО Лунинец
21Мира, 16Бесконтейнерный18:32Полигон ТКО Лунинец
22Мира, 10Бесконтейнерный18:35Полигон ТКО Лунинец
23Мира (многоэтажка)Бесконтейнерный18:37Полигон ТКО Лунинец
24Мира (почта)Бесконтейнерный18:40Полигон ТКО Лунинец
25Павловича, 5Бесконтейнерный18:43Полигон ТКО Лунинец
26Павловича, 20Бесконтейнерный18:46Полигон ТКО Лунинец
27Школьная, 4Бесконтейнерный18:49Полигон ТКО Лунинец
28Школа (контейнера)218:52Полигон ТКО Лунинец
29Заправка (контейнера)218:55Полигон ТКО Лунинец
30д/сад (контейнера)218:57Полигон ТКО Лунинец
31ФАП(контейнера)119:00Полигон ТКО Лунинец
32Хутор (контейнера)219:03Полигон ТКО Лунинец
 Выгрузка 19:40-20:00Полигон ТКО Лунинец
МАРШРУТ № 26 аг. Велута (Воскресенье)
Адрес следованияКол-во контейнеровВремя вывозаОбъект размещения
1ул. Октябрьская (до №д.21)Бесконтейнерный15:00-15:10Полигон ТКО Лунинец
2пер. БанныйБесконтейнерный15:10-15:20Полигон ТКО Лунинец
3ул. БуличиБесконтейнерный15:20-15:30Полигон ТКО Лунинец
4ул. ПеревязаницаБесконтейнерный15:30-15:40Полигон ТКО Лунинец
5ул. ПолесскаяБесконтейнерный15:40-15:50Полигон ТКО Лунинец
6пер. СадовыйБесконтейнерный15:50-16:00Полигон ТКО Лунинец
7ул. Октябрьская (с №д.86 по №40)Бесконтейнерный16:00-16:10Полигон ТКО Лунинец
8пер. ШкольныйБесконтейнерный16:10-16:20Полигон ТКО Лунинец
9ул. МираБесконтейнерный16:20-16:30Полигон ТКО Лунинец
10ул. МолодежнаяБесконтейнерный16:30-16:40Полигон ТКО Лунинец
11ул. ШкольнаяБесконтейнерный16:40-16:50Полигон ТКО Лунинец
12ул. БоровскаяБесконтейнерный16:50-17:00Полигон ТКО Лунинец
13ул. КосмовоБесконтейнерный17:00-17:10Полигон ТКО Лунинец
14ул. ВосточнаяБесконтейнерный17:10-17:20Полигон ТКО Лунинец
15пер. УзкийБесконтейнерный17:20-17:30Полигон ТКО Лунинец
16ул. СоветскаяБесконтейнерный17:30-17:40Полигон ТКО Лунинец
17ул. ЛядыБесконтейнерный17:40-17:50Полигон ТКО Лунинец
18ул. ВосточнаяБесконтейнерный17:50-18:00Полигон ТКО Лунинец
19ул. Черный БродБесконтейнерный18:00-18:10Полигон ТКО Лунинец
 Выгрузка 19:00-19:20Полигон ТКО Лунинец
МАРШРУТ № 28 аг. Большие Чучевичи (Вторник)
1Ул.Пушкина109:00-09:05Полигон ТКО Лунинец
2Ул.Мелиоративная109:05-09:10Полигон ТКО Лунинец
3Ул.Калинина109:10-09:15Полигон ТКО Лунинец
4Ул.Центральная109:15-09:20Полигон ТКО Лунинец
5Ул.Крестьянская309:20-09:25Полигон ТКО Лунинец
6Ул.Ф. Скорины109:25-09:30Полигон ТКО Лунинец
7Ул.Красная109:30-09:35Полигон ТКО Лунинец
8Ул.Ганцевичская1209:35-09:40Полигон ТКО Лунинец
9Ул.Мира109:40-09:45Полигон ТКО Лунинец
 Выгрузка2210:45-11:00Полигон ТКО Лунинец
1Ул.Сельская212:00-12:07Полигон ТКО Лунинец
2Ул.Ленина1412:10-13:00Полигон ТКО Лунинец
3Ул.Зеленая113:00-13:05Полигон ТКО Лунинец
4Ул.3 Июля213:05-13:08Полигон ТКО Лунинец
5Ул.Восточная113:10-13:05Полигон ТКО Лунинец
6Ул.Луговая113:05-13:10Полигон ТКО Лунинец
7Ул.17 Сентября113:10-13:15Полигон ТКО Лунинец
 Выгрузка2214:15-14:30Полигон ТКО Лунинец
МАРШРУТ № 29 аг. Большие Чучевичи (Среда)
1Ул.Лесная209:00-09:07Полигон ТКО Лунинец
2Ул.Тихая109:10-09:15Полигон ТКО Лунинец
3Ул.Советская1209:15-10:00Полигон ТКО Лунинец
4Ул.Комсомольская310:05-10:15Полигон ТКО Лунинец
5Ул.Песчаная310:15-10:25Полигон ТКО Лунинец
 Выгрузка2211:25-11:40Полигон ТКО Лунинец
1Ул.Пасецкая212:50-13:00Полигон ТКО Лунинец
2Ул.Полевая113:00-13:05Полигон ТКО Лунинец
3Ул.Гагарина213:05-13:13Полигон ТКО Лунинец
4Ул.Спокойная213:13-13:20Полигон ТКО Лунинец
5Ул.Западная313:20-13:30Полигон ТКО Лунинец
6Ул.Трудовая113:30-13:05Полигон ТКО Лунинец
7Ул.Партизанская113:05-13:10Полигон ТКО Лунинец
8Ул.8 марта113:10-13:15Полигон ТКО Лунинец
9Ул.Школьная313:15-13:25Полигон ТКО Лунинец
 Выгрузка1614:30-14:45Полигон ТКО Лунинец
МАРШРУТ № 30 аг. Малые Чучевичи (Воскресенье)
1Ул.Ленина Магазин109:40-09:45Полигон ТКО Лунинец
2Ул.Ленинабесконтейнерный09:45-09:53Полигон ТКО Лунинец
3Ул.Зеленаябесконтейнерный09:53-10:00Полигон ТКО Лунинец
4Ул.Гагаринабесконтейнерный10:00-10:06Полигон ТКО Лунинец
5Ул.Восточнаябесконтейнерный10:06-10:11Полигон ТКО Лунинец
6Ул.Трудоваябесконтейнерный10:11-10:15Полигон ТКО Лунинец
7Ул.Луговаябесконтейнерный10:15-10:20Полигон ТКО Лунинец
8Ул.Новаябесконтейнерный10:20-10:25Полигон ТКО Лунинец
9Ул.Грунтоваябесконтейнерный10:25-10:30Полигон ТКО Лунинец
10Ул.Крестьянскаябесконтейнерный10:35-10:40Полигон ТКО Лунинец
11Ул.Бороваябесконтейнерный10:40-10:45Полигон ТКО Лунинец
12Ул.Комсомольскаябесконтейнерный10:45-10:50Полигон ТКО Лунинец
13ФАП110:50-10:55Полигон ТКО Лунинец
14Кладбище110:55-11:00Полигон ТКО Лунинец
д. Боровики (Воскресенье)
1Лесная211:20-11:30Полигон ТКО Лунинец
2Комсомольская,15211:30-11:40Полигон ТКО Лунинец
3ФАП111:40-11:45Полигон ТКО Лунинец
4Ленина311:45-11:55Полигон ТКО Лунинец
5Магазин111:55—12:00Полигон ТКО Лунинец
6Гагарина112:00-12:05Полигон ТКО Лунинец
 д. Кормуж (Воскресенье)
1Ленина412:15-12:35Полигон ТКО Лунинец
 д. Луги (Воскресенье)
1Ленина212:45-12:53Полигон ТКО Лунинец
2Гоцкая212:55-13:05Полигон ТКО Лунинец
 Выгрузка2114:40-14:55Полигон ТКО Лунинец
МАРШРУТ № 32 аг. Межлесье (Воскресенье)
Адрес следованияКол-во контейнеровВремя вывозаОбъект размещения
1ЛошинскаяБесконтейнерный09:30-09:40Полигон ТКО Лунинец
2ЛеменскаяБесконтейнерный09:40-09:50Полигон ТКО Лунинец
3ЛуговаяБесконтейнерный09:50-10:00Полигон ТКО Лунинец
4МолодежнаяБесконтейнерный10:00-10:10Полигон ТКО Лунинец
5МелиоративнаяБесконтейнерный10:10-10:20Полигон ТКО Лунинец
6МаксимовичаБесконтейнерный10:20-10:30Полигон ТКО Лунинец
7МираБесконтейнерный10:30-10:40Полигон ТКО Лунинец
8НоваяБесконтейнерный10:40-10:50Полигон ТКО Лунинец
9ПолесскаяБесконтейнерный10:50-11:00Полигон ТКО Лунинец
10ПартизанскаяБесконтейнерный11:00-11:10Полигон ТКО Лунинец
11ПарковаяБесконтейнерный11:10-11:20Полигон ТКО Лунинец
12РечнаяБесконтейнерный11:20-11:30Полигон ТКО Лунинец
13ЦентральнаяБесконтейнерный11:30-11:40Полигон ТКО Лунинец
1470-лет ОктябряБесконтейнерный11:40-11:50Полигон ТКО Лунинец
15Пер.ЛеменскийБесконтейнерный11:50-12:00Полигон ТКО Лунинец
 Выгрузка 13:20-13:35Полигон ТКО Лунинец
МАРШРУТ № 33 аг. Красная-Воля (Среда)
Адрес следованияКол-во контейнеровВремя вывозаОбъект размещения
1ЗеленаяБесконтейнерный17:00-17:10Полигон ТКО Лунинец
2КраснаяБесконтейнерный17:10-17:20Полигон ТКО Лунинец
3ЛуговаяБесконтейнерный17:20-17:30Полигон ТКО Лунинец
4ЛеснаяБесконтейнерный17:30-17:40Полигон ТКО Лунинец
5МолодежнаяБесконтейнерный17:40-17:50Полигон ТКО Лунинец
6НоваяБесконтейнерный17:50-18:00Полигон ТКО Лунинец
7ОктябрьскаяБесконтейнерный18:00-18:10Полигон ТКО Лунинец
8ПарковаяБесконтейнерный18:10-18:20Полигон ТКО Лунинец
9ПолеваяБесконтейнерный18:20-18:30Полигон ТКО Лунинец
10СоветскаяБесконтейнерный18:40-18:50Полигон ТКО Лунинец
11СельскаяБесконтейнерный18:50-19:00Полигон ТКО Лунинец
12ЦентральнаяБесконтейнерный19:00-19:10Полигон ТКО Лунинец
 Выгрузка 19:40-19:55Полигон ТКО Лунинец
МАРШРУТ № 34 д.Застенок (Суббота)
1КраснаяБесконтейнерный17:00-17:10Полигон ТКО Лунинец
2КомсомольскаяБесконтейнерный17:10-17:20Полигон ТКО Лунинец
3ЛеснаяБесконтейнерный17:20-17:30Полигон ТКО Лунинец
4МолодежнаяБесконтейнерный17:30-17:40Полигон ТКО Лунинец
5СадоваяБесконтейнерный17:40-17:50Полигон ТКО Лунинец
6ПесчанаяБесконтейнерный17:50-18:00Полигон ТКО Лунинец
7Пре.ЛеснойБесконтейнерный18:00-18:10Полигон ТКО Лунинец
 Выгрузка 19:45-20:00Полигон ТКО Лунинец
МИКАШЕВИЧСКАЯ ЗОНА
МАРШРУТ № 39 д.Черебасово (Суббота)
1СадоваяБесконтейнерный09:00  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
2Пер.КолхозныйБесконтейнерный09:10  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
317 сентябряБесконтейнерный09:15  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
4ОктябрьскаяБесконтейнерный09:30  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
5МагазинБесконтейнерный09:35  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
6Н.ЗахарчукаБесконтейнерный09:45  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
7ПесчанаяБесконтейнерный10:00  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
8ШкольнаяБесконтейнерный10:10  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
 Выгрузка 11:00  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
МАРШРУТ № 45  д.Мокрово (Воскресенье)
1ЯнковаяБесконтейнерный09:10  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
2НабережнаяБесконтейнерный09:18  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
3ЯнковаяБесконтейнерный09:40  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
4ШевчикаБесконтейнерный09:55  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
5ОстровскогоБесконтейнерный10:05  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
6ЛюбанскаяБесконтейнерный10:10  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
7ЗеленаяБесконтейнерный10:15  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
8ЦерковнаяБесконтейнерный11:25  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
9ЗаречнаяБесконтейнерный11:35  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
10КолхознаяБесконтейнерный11:42  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
11НоваяБесконтейнерный11:48  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
12МагазинБесконтейнерный11:50  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
 Выгрузка 12:20-12:40  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
МАРШРУТ № 46 д.Ситницкий Двор (Суббота)
1пер. Еленский, 7Бесконтейнерный10:40  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
2МгазинБесконтейнерный10:44  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
3ПартизанскаяБесконтейнерный10:55  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
4ЕленскаяБесконтейнерный10:10  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
МАРШРУТ № 49 д.Острово (воскресенье)
1МашероваБесконтейнерный10:27  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
2МагазинБесконтейнерный10:39  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
3ЛуговаяБесконтейнерный10:42  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
4МашероваБесконтейнерный10:46  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
5КолхознаяБесконтейнерный11:10  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
6ЛахвинскаяБесконтейнерный11:13  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
7пер.ЗападныйБесконтейнерный11:20  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи
 Выгрузка 11:40-11:55  Полигон ТКО ур.Черепашки Микашевичи

 

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