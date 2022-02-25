“Изменения и дополнения Конституции” Встречи в трудовых коллективах Лунинецкого района

25 февраля заметитель руководителя Лунинецкого района Анатолий Захаркевич встретился с коллективом УО “Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохощяйственного производства”.

Разговор шёл об изменениях и дополнениях Конституции Республики Беларусь – их необходимости в связи с развитием общества и экономики, а также в противостоянии внешним вызовам. В свою очередь заместитель прокурора района Александр Коховец, принявший участие в мероприятии, затронул тему профилактики правонарушений и преступлений, в том числе и экстремистской направленности.