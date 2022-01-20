Изменения Конституции и социально-экономическое развитие. Встреча руководителя района с коллективом Лунинецкой ЦРБ

Встреча руководителя Лунинецкого района Александра Пачко с коллективом Лунинецкой ЦРБ прошла сегодня, 20 января. Участие в ней принял и прокурор района Юрий Прокопчук.

Александр Николаевич в очередной раз поблагодарил медработников за их тяжёлый труд, а также рассказал об основных аспектах социально-экономического развития Лунинецкого района, Прошлый год. несмотря на объективные трудности, сложился неплохо. Достаточно отметить, что выполнены ключевые показатели: по наполнению бюджета, что свидетельствует в том числе и о повышении эффективности реального сектора экономики, уровню средней номинальной начисленной заработной платы – она по итогам 2021 года составит около 1080 рублей, также при районном бюджете на 2021 год в 113 миллионов рублей, в Лунинецкий район инвестировано более 135 миллионов рублей.

Акцентировал внимание Александр Пачко и на изменениях и дополнениях Конституции, которые обусловлены объективной динамикой общественно-политических и экономических процессов. И об корректировке Конституции в соответствии с требованием времени говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко ещё в октябре 2016 года, выступая с обращением перед новым тогда составом Национального собрания.

Выступил и прокурор района. Юрий Иванович, затронул тему общественной безопасности, профилактики правонарушений и преступлений, в том числе и экстремисткой направленности.