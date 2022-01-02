Изменения в Конституции продиктованы необходимостью защищать нашу страну и граждан. Таким мнением поделилась заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Петрашова.

“В нашей стране активно шел процесс подготовки нового проекта Конституции. Всего прошло около 1,5 тыс. диалоговых площадок, и белорусы активно принимали участие в обсуждении изменений и дополнений, которые уже нашли свое отражение в новом проекте. Конечно, в первую очередь людей волновали вопросы сохранения социального вектора. И мы все видим, что в непростых условиях, в которых оказалась наша страна (с одной стороны – мировая пандемия, с другой – внешнее давление), мы смогли сохранить социальные гарантии, обеспечить стабильную и спокойную жизнь. И изменения, которые будут внесены в Конституцию, продиктованы необходимостью защищать нашу страну и ее жителей”, – отметила она.

Ольга Петрашова обратила внимание, что в новой Конституции особое внимание будет уделено людям с инвалидностью. “Впервые вводится в Конституцию обязательство государства по заботе о людях с ограниченными возможностями, обозначены механизмы поддержки молодежи, молодых и многодетных семей. Все это позволит укрепить нашу страну, – подчеркнула она. – Кроме этого, в проекте обновленной Конституции особое внимание уделяется безопасности. Еще один важный момент, который нашел отражение в проекте, – взаимная ответственность государства и граждан. Поправки в Конституцию позволят не допускать распространения нацизма, сохранить правдивую историю о Великой Отечественной войне и подвиге наших предков”.

По словам Ольги Петрашовой, люди активно участвовали в обсуждениях. “Это говорит о том, что белорусы не только требуют чего-то от государства, но и готовы участвовать в судьбе своей страны, брать на себя ответственность за себя, своих близких и свое государство”, – подчеркнула она.