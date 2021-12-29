Изменения в Конституцию надежно страхуют от недопустимых подходов в экономике и соцсфере

Изменения в Конституцию дают надежную страховку от недопустимых для белорусов подходов в экономике и социальной сфере. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время совместного заседания руководящих органов Федерации профсоюзов, БРСМ и объединения ветеранов. В мероприятии приняли участие также представители республиканского общественного объединения “Патриоты Беларуси” и благотворительного фонда Алексея Талая. Об этом сообщили в пресс-службе ФПБ.

“Сегодня со стороны Запада идет очень агрессивное навязывание нашему народу, стране ложных, чуждых нам ориентиров. Причем во всех сферах: от культуры, истории, социальной сферы до экономики. Мы все видим, как они пытаются разрушить традиционный институт семьи. Как стараются переписать историю и правду о Великой Отечественной войне. И уже говорят, что это чуть ли не наши деды и прадеды напали на них с войной. Если этому не поставить заслон, мы понимаем, к чему это может привести. Далеко за примерами ходить не надо. В некоторых странах уже сегодня фактически введен запрет на празднование Дня Победы и в открытую поддерживается нацизм. Для нас, белорусов, это фактически предательство нашей памяти”, – сказал Михаил Орда.

По его словам, в экономике нам пытаются навязать западную модель, где в приоритете не человек, а исключительно бизнес и деньги. “Именно поэтому нам настоятельно говорят, мол, откажитесь от социальных программ, урежьте поддержку многодетных, переведите медицину на платные рельсы и так далее. Для нас, белорусов, все это неприемлемо. Поэтому в предложенных изменениях Конституции заложены механизмы, которые дают надежную страховку от подобных подходов в экономике и социальной сфере, – отметил председатель ФПБ. – Это в первую очередь положения о сохранении социального курса государства, поддержке наиболее уязвимых категорий людей – семей с детьми, инвалидов, пожилых людей, создании условий для развития каждого человека. Это очень важно, поскольку еще раз подчеркивает, что, несмотря на все сложности и все преобразования, которые будут в дальнейшем, социальная ориентированность политики и экономики останется одним из главных векторов государства”.

Безусловно, профсоюзы поддерживают эти направления нашего общего дальнейшего развития. “Также мы однозначно поддерживаем тезис проекта Конституции о необходимости сохранения исторической правды о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне. Совместно с ветеранами, молодежью мы на протяжении многих лет работаем в этом направлении. И видим, что эта тема откликается абсолютному большинству белорусов. Всю правду о тех трагических событиях, о том, как наши прадеды и деды защищали свою Родину, надо сохранить и передать нашим детям. Это общая позиция всех конструктивных, патриотически настроенных общественных объединений. Поэтому сегодня мы действуем с ними в одном ключе и вместе работаем над сохранением того, что дорого каждому белорусу, – наших традиций как в истории, культуре, так и в социальной сфере”, – добавил Михаил Орда.

belta.by