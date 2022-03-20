В связи со снижением пассажиропотока изменяется порядок курсирования поездов, сообщили в БЖД.

Поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 723/724 сообщением МИНСК – БРЕСТ – МИНСК с 08.04.2022 отменяется, кроме дат 29.04.2022, 6.05.2022 и 4.11.2022.

Поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 725/726 сообщением МИНСК – БРЕСТ – МИНСК с 28.03.2022 отменяется по понедельникам, вторникам и средам, кроме дат 2, 3, 4, 9.05.2022 и 07.11.2022.

Поезд межрегиональных линий экономкласса № 667/646 сообщением МИНСК – БРЕСТ – МИНСК с 27.03.2022 отменяется, кроме дат 3, 9.05.2022 и 7.11.2022.

Дополнительную информацию вы можете получить в Контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105.

ЧАСТИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ ПОЕЗДОВ

Поезд межрегиональных линий экономкласса № 657 ПОЛОЦК – БРЕСТ, отправлением из ПОЛОЦКА 15, 16, 29, 30 марта, 12, 13, 14, 19, 20, 21 апреля 2022 года, назначается в сообщении ВИЛЕЙКА – БРЕСТ, отправлением по станции Вилейка в 20.32 и далее действующим расписанием.

Поезд межрегиональных линий экономкласса № 658 БРЕСТ – ПОЛОЦК, отправлением из БРЕСТА 14, 15, 28, 29 марта, 11, 12, 13, 18, 19, 20 апреля 2022 года, назначается в сообщении БРЕСТ – ВИЛЕЙКА, прибытием на станцию Вилейка в 08.16.

Беспересадочный вагон №28 сообщением ГРОДНО – БРЕСТ –ГРОДНО, курсирующий в составах поездов №610/609-657/606-610/609: отправлением из ГРОДНО 19, 27 апреля 2022 года отменяется из обращения и назначается в сообщении СКИДЕЛЬ – БРЕСТ.

Отправлением из БРЕСТА 18, 26 апреля 2022 года назначается в сообщении БРЕСТ – СКИДЕЛЬ.

Дополнительную информацию вы можете получить в Контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105.