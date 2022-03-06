Лунинецкий РГС ПУ «Пинскгаз» информирует, что с 01.06.2022 года изменяется порядок оплаты за природный газ для населения, с установленными индивидуальными газовыми отопительными приборами.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2021г. №766 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. №1166» вводится единая в течение года цена на природный газ, без дифференциации на отопительный и летний периоды.

Цены на природный газ для потребителей с установленными газовыми отопительными приборами на 2022 год

с 1.01. до 31.05.2022

отопительный период

0,1494 рублей за 1 куб. м

летний период (до 31.05.2022)

0,5417 рублей за 1 куб. м

с 1.06.2022 по 31.12.2022

0,1977 рублей за 1 куб. м

Справочно: Цена на природный газ для потребителей, у которых отсутствуют газовые отопительные приборы, с 1.01.2022 по 31.12.2022 года составит 0,5417 рублей за куб. м.

Единый тариф позволит потребителям с установленными газовыми отопительными приборами не только сэкономить деньги по итогам года, но и более свободно использовать голубое топливо в летний период. У таких потребителей уже не будет необходимости отслеживать даты начала-окончания отопительного периода, думать о высоких летних тарифах и отключать котел или снижать объемы газа на обогрев до и после официального завершения или начала отопительного сезона, когда на улице прохладно.

Кроме того, введение единой цены упростит процедуру расчетов между газоснабжающей организацией и потребителем.

Однако необходимо помнить, что без изменений для обладателей газового отопительного оборудования в домах остается дифференциация тарифов в зависимости от исчисляемых нарастающим итогом ежегодно с 1 января годовых объемов потребления природного газа: первая категория – до 3000 куб. метров, вторая категория – 3000-5500 куб. метров, третья категория – свыше 5500 куб. метров.

В целях корректного начисления платы по окончании отопительного периода 2021-2022 года и при переходе на единый тариф с 01.06.2022 года, газоснабжающим организациям необходимо произвести сверку показаний индивидуальных приборов учета расхода газа. Просим вас отнестись с пониманием и обеспечить беспрепятственный доступ представителей газоснабжающих организаций к индивидуальным приборам учета расхода газа для снятия показаний.

Администрация Лунинецкого РГС ПУ «Пинскгаз», тел. 2-77-38.