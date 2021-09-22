К 50-летию со дня торжественного открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»

История



8 ноября 1956 г.

Состоялось открытие Музея обороны Брестской крепости.

1956–1964 гг.

Начиная с 1956 г. по 1963 г. были проведены ряд всесоюзных конкурсов по созданию памятников.

Создание мемориала стало поистине всенародным делом.

В 1964 г. оргкомитет по подготовке и проведению празднования 20-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков объявил сбор средств на строительство памятника героям обороны Брестской крепости.

1965 г.



После присвоения Брестской крепости почетного звания «Крепость-герой» было решено создать творческую группу с привлечением участников конкурсов. Авторский коллектив возглавил скульптор А.П.Кибальников – народный художник БССР, лауреат Ленинской и двух Государственных премий, в него вошли: скульптор А.О.Бембель, архитекторы В.А.Король, В.М.Волчек, В.П.Занкович, Ю.И.Казаков, О.А.Стахович, Г.В.Сысоев.

1967–1969 гг.

Было разработано окончательное решение мемориального комплекса, выполнены модели и рабочие чертежи сооружений мемориала и проведено благоустройство территории крепости.

В качестве основных строительных материалов были приняты наиболее прочные – бетон и железобетон, естественный камень – серый, красный гранит, лабрадорит; для облицовки штыка-обелиска – титановая сталь.

8 мая 1968 г. начались работы по строительству мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

1971 г.

В июле 1971 г. Совет Министров БССР принял предложение Министерства культуры БССР и Брестского облисполкома об объединении мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и Музея обороны Брестской крепости-героя в единый комплекс и впредь именовать его: «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

25 сентября 1971 г.

25 сентября 1971 г. состоялось его торжественное открытие. Присутствовали почётные гости – около 600 ветеранов Брестского гарнизона 1941 г., среди них были защитники крепости, члены семей погибших, руководство республики, делегации городов-героев, всех областей Белоруссии, ветераны войны и труда.

Вечный огонь зажёг Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Белоруссии П.М.Машеров.

Мемориальный комплекс как единый архитектурно-художественный ансамбль площадью 70 га включает постройки середины XIX века, руины, оставленные войной, произведения монументальной архитектуры и скульптуры. Внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь с категорией «1».

1996 г.

В г. Москве принято решение Совета глав правительств СНГ о проведении капитального ремонта и реставрации мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

22 июня 1996 г., в День Памяти и скорби, на территории крепости прошёл телерадиомарафон «Память» по сбору средств на благоустройство и развитие мемориала. В нем приняли участие деловые круги республик СНГ, дальнего зарубежья.

1999 г.



29 апреля 1999 г. состоялась первая экскурсия по 5-му форту. 31 мая 1999 г. 5-ый форт стал филиалом мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

1997–2011 гг.

В 1997-2011 гг. был проведен капитальный ремонт и реставрация на 30 объектах мемориала.

22 июня 2014 г.

В Юго-восточной казарме Цитадели состоялось открытие экспозиции «Музей войны – территория мира». Работы выполнены за счет спонсорских средств ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

2015 г.

Благодаря спонсорской помощи Внешэкономбанка был осуществлён ремонт правого крыла Юго-восточной казармы Цитадели и открыт выставочный зал.

8 декабря 2017 г.

Утверждён Проект Союзного государства России и Беларуси «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» (2018 – 2020 годы). Принято решение о работах на 16 объектах мемориала.

22 декабря 2017 г.

Состоялось открытие экспозиции «Армейский клуб» в пороховом погребе №1 на Кобринском укреплении. Проект был реализован за счёт средств республиканского бюджета и спонсорской помощи ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

31 января 2019 г.

В полубашне Юго-восточной казармы Цитадели состоялось открытие исторической экспозиции «Летопись Брестской крепости». Работы проводились в соответствии с Проектом Союзного государства России и Беларуси «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» (2018 – 2020 годы).

3 июля 2020 г.

Состоялось открытие экспозиции “Оборона Восточного форта”. Работы выполнены в рамках реализации Проекта Союзного государства России и Беларуси «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» (2018 – 2020 годы).

2018-2020 гг.

Открытием экспозиции «Форт №5 Брестской крепости» (19.01.2021) завершен Проект Союзного государства «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» (2018–2020). В рамках проекта были проведены:

– капитальный ремонт Юго-восточной казармы Брестской, крепости (полубашня), создание историко-художественной экспозиции «Летопись Брестской крепости» (2019),

– капитальный ремонт и консервация руин казармы 333 стрелкового полка,

– капитальный ремонт моста через реку Мухавец у Музея обороны Брестской крепости,

– капитальный ремонт крыши Южной казармы,

– капитальный ремонт кровли Юго-западной казармы,

– капитальный ремонт и консервация руин Белого дворца, Инженерного управления, руин у Холмских вороти Северо-западной части Цитадели,

– капитальный ремонт и реставрация Восточного форта, создание экспозиции «Оборона Восточного форта» (2020),

– капитальный ремонт и реставрация 5 форта,

– капитальный ремонт художественно-декоративной подсветки.

12 января 2021 г.

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко вручил Диплом лауреата специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства коллективу мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» за значительный вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, реализацию проекта Союзного государства «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» (2018–2020).

19 января 2021 г.

Состоялось открытие экспозиции «Форт №5 Брестской крепости». Работы выполнены в рамках реализации Проекта Союзного государства России и Беларуси «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» (2018 – 2020 годы).

По информации с сайта brest-fortress.by