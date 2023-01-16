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К акции «Наши дети» присоединились дети из СШ №1 г. Лунинца

16.01.2023
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В рамках акции на базе ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Лунинца» были налажены «Рождественские встречи».

Организаторы мероприятия и образцовый фольклорный ансамбль «Сунічка» (ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца») поздравили всех присутствующих в зале, подарили ребятам веру в добро и волшебство, Кроме хорошего настроения и музыкальных подарков, воспитанники Центра получили сладкие подарки от организаторов и общественной организации «Будущее Лунинетчины». Нескончаемые аплодисменты, счастливые лица ребятишек, их искренние улыбки и радостный смех стали лучшими подарками для гостей.

Пусть акция «Наши дети» шагает по планете, чтобы ни один ребёнок не остался без внимания.

Татьяна Носкович, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца».

 

 

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