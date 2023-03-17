К севу ранних яровых зерновых культур приступили аграрии Лунинетчины. Первыми вывели посевные агрегаты в поле труженики ЧСУП «Редигерово-Агро».

По словам директора предприятия Александра Скибы, в этом сезоне им предстоит засеять примерно 550 гектаров площадей. Вначале будут проведены работы на участках, размещенных на возвышенностях.

Все подготовительные мероприятия завершены – тракторы и сеялки прошли технический осмотр, есть в достаточном количестве топливо и семенной материал, приобретены средства для подкормки и обработки растений.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram