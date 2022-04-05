Качество воды, капремонт и работа товариществ собственников. Президент обозначил проблемные вопросы в ЖКХ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании обозначил проблемные вопросы в системе жилищно-коммунального хозяйства

«Для сельчан острой проблемой по-прежнему является вода. Из-за износа существующих сетей и отсутствия резервных скважин в случае аварий и проведения ремонта без водоснабжения остаются целые населенные пункты», — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, за последние три года построено примерно 800 станций обезжелезивания воды, но многие граждане по-прежнему недовольны ее качеством. «Хочу услышать четкие ответы на вопросы: как вы будете решать эту проблему и когда завершите другие инфраструктурные проекты», — поинтересовался Президент.

Глава государства пояснил, что речь о строительстве и реконструкции систем водоснабжения и очистных сооружений в условиях отказа некоторых международных банков выполнять ранее взятые обязательства по финансированию части объектов в Беларуси.

«Также люди активно критикуют организацию работы с отходами, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Ежегодно в стране образуются более четырех миллионов тонн твердых коммунальных отходов. При этом в 2021 году заготовлено только 790 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов».

Значительное количество претензий касается капитального ремонта домов. По словам главы государства, больше всего людей возмущают пустые обещания, многократные переносы сроков, смена подрядчиков и как итог — некачественно проведенные работы.

Традиционно много жалоб на товарищества собственников. «Люди порой не понимают, за что они платят. Не дай бог, я ткну пальцем еще в одно товарищество», — предупредил Александр Лукашенко.

belta.by