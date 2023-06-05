Качество воздуха в Лунинце и Микашевичах оценивается как «хорошее»

В области атмосферного воздуха качество воздуха в городах Лунинецкого района оценивается как «хорошее», рассказал “Лунінецкім навінам” начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Шкут

– Ежегодно лабораторией аналитического контроля осуществляется отбор проб выбросов от автотраснпорта предприятий, а также стационарных источников выбросов, – сообщал Александр Васильевич. – С целью уменьшения негативного антропогенного воздействия на атмосферу проводится работа по высадке объектов растительного мира. В 2022 году было высажено более 1700 деревьев и кустарников. Ещё больше уже в этом году. Естественно. что тут важен и уход за ними.

Александр Шкут также отметил, что с целью контроля за эксплуатацией стационарных источников выбросов инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды проводятся контрольные мероприятия у природопользователей, имеющих стационарные источники выбросов подлежащих контролю. Источники оборудуются газоочистными установками, проверяется эффективность их работы, а также осуществляется ряд других мероприятий по снижению выбросов. Всё это позволяет максимально снизить нагрузку на атмосферный воздух.

5 июня – Всемирный день окружающей среды.

Указом Президента Республики Беларусь от 02.02 2000 г. №35 этот день объявлен Национальным Днем охраны окружающей среды.

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – это одна из главных государственных и актуальных на сегодняшний день во всем мире задач. Республикой Беларусь этой проблеме уделяется достаточно серьезное внимание. Для ее осуществления разработана достаточно мощная нормативно-правовая база. Все органы государственной власти принимают участие в решении природоохранных задач в соответствии с установленными законодательством полномочиями.

Реализация экологической политики, законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов в Республике Беларусь возложена на Минприроды в качестве ответственного координирующего государственного органа. В районах эта работа возложена на инспекции.

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