Общество

Кадровый день у Лукашенко. Новые руководители в районах и другие назначения, в том числе и в Брестской области

12.12.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 декабря рассмотрел кадровые вопросы,

Глава государства назначил:

Капского Дениса Васильевича — заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.

Президент также дал согласие на назначение:

Кравчука Вадима Васильевича — заместителем председателя Брестского облисполкома;

Кузьмича Андрея Николаевича — председателем Жабинковского райисполкома;

Жука Романа Борисовича — председателем Малоритского райисполкома;

Метлицкого Вячеслава Валерьевича — председателем Березовского райисполкома;

Привалова Владимира Александровича — председателем Гомельского горисполкома, членом Гомельского облисполкома;

Алейникова Дмитрия Вадимовича — заместителем председателя Гомельского облисполкома;

Шабетника Дмитрия Анатольевича — председателем Светлогорского райисполкома;

Савицкого Сергея Константиновича — первым заместителем председателя Могилевского облисполкома;

Корзуна Олега Владимировича — заместителем председателя Минского горисполкома;

Ботвинника Александра Мирославовича — генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»;

Балашенко Александра Анатольевича — заместителем министра архитектуры и строительства;

Костюкевича Дмитрия Олеговича — заместителем министра юстиции;

Моргуновой Елены Михайловны — первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации;

Козловой Ирины Леонидовны — заместителем начальника Департамента финансов и бюджетной политики Постоянного комитета Союзного государства;

Труса Сергея Николаевича — начальником Департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства;

Санько Дмитрия Евгеньевича — заместителем начальника организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства.

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