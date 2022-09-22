Как Беларусь будет защищаться и где в образовании «клоака»? Пять резонансных тем встречи Лукашенко с Вольфовичем

Президент Беларуси Александр Лукашенко начал новую рабочую неделю со встречи с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем. Но можно уже точно сказать, что поднятые на ней вопросы еще долго будут доминировать в информационной повестке в стране. Тематически мероприятие оказалось гораздо шире, чем могло ожидаться изначально, был и ряд громких заявлений,

На встрече поднимались вопросы не только национальной безопасности, особенностей ведения информационной войны и подготовки войск, но и поддержания дисциплины в обществе, ситуация в сфере образования. Многие темы звучали и в международном преломлении.

В завершение Александр Лукашенко дал поручение госсекретарю Совбеза еще раз обсудить с руководством силовых ведомств все основные из озвученных вопросов и оперативно подготовить соответствующее мероприятие на уровне Президента: «Вам надо собраться с силовиками, оговорить все направления. Это будет в ближайшее время. Я вчера слушал отчет министра обороны и поручил ему подготовить мероприятие с участием Президента про всему этому комплексу вопросов, и прежде всего вопросам обороны нашего государства, — сказал белорусский лидер. — Через неделю, когда я вернусь из командировки, чтобы мы готовы были провести это мероприятие на базе Министерства обороны».

Об абсолютно откровенной Концепции нацбезопасности

В мире нарастает геополитическая нестабильность. Идет усиление военной активности, наращивание военных группировок НАТО в восточноевропейском регионе, в том числе на границе с Беларусью. Эти и другие вызовы потребовали по-новому взглянуть на принятую ранее в Беларуси Концепцию национальной безопасности. Документ решили основательно доработать и обновить.

«Я бы попросил, прежде чем мы ее рассмотрим в Совете безопасности, чтобы она была абсолютно откровенная. Не надо ничего прятать исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических. Мы должны честно прописать те риски, угрозы, которые существуют, и нашу реакцию на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать. Чтобы не говорили, что для кого-то это была неожиданность. Не надо ничего прятать. Все надо делать честно», — подчеркнул белорусский лидер.

«Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически (наша армия на острие). Действует региональная группировка. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что «ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее». А что тут удивительного? Мы давно об этом заявили. Уже, наверное, лет 20, как мы договорились об этом», — сказал Президент.

«Мы все четко должны прописать, чтобы заранее все знали. Особенно в нашем обществе — каким образом мы будем защищаться, как мы будем обороняться, какие будут наши действия», — добавил глава государства.

Что касается необходимости обновления концепции, Александр Лукашенко констатировал, что ситуация меняется. «Вы лучше меня это понимаете и знаете, привлечены были к подготовке прежних концепций. На каком уровне мы сегодня находимся при подготовке новой редакции Концепции национальной безопасности?» — поинтересовался он.

О надежности границ и недопустимости удара в спину союзнику

«Вопрос, который мы не предусматривали сегодня, но я считаю, что вы мне должны кратко доложить по ситуации на южной границе», — обозначил еще одну тему для беседы глава государства.

Он отметил, что поручал и Госсекретариату, и Министерству обороны, равно как и всем силовым структурам, с учетом уже имеющегося белорусского опыта со времени начала специальной военной операции России в Украине проработать на практике действия на границе с Украиной. «У нас там опыт был противодействия определенный, в том числе создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?» — спросил глава государства.

Аналогичный вопрос был поставлен и в отношении прикрытия северо-западной границы.

«Там, где существуют реальные угрозы. Обязательно. Это для нашей армии главное. Опять же, не надо нас упрекать, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником», — подчеркнул белорусский лидер.

Об опасной ситуации и инфовойне без фейков

Исходя из всего обозначенного выше, Президент требует ни в коем случае не упрощаться в вопросах обеспечения безопасности и военной подготовки в условиях ныне складывающейся ситуации. В готовности должны быть не только регулярные войска, но и народное ополчение.

«Ситуация очень серьезная. Я бы даже сказал опасная. И нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение — проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому вот эти вещи мы не должны забывать и это у вас все должно быть под контролем», — заявил белорусский лидер.

Как известно, Совет безопасности по поручению Президента анализирует ситуацию в силовых структурах и информирует главу государства, координирует определенные мероприятия, вплоть до проведения конкретных учений. Одно из них — командно-штабное учение — прошло недавно в Беларуси. И здесь Александра Лукашенко интересуют в первую очередь не плюсы, о которых он прекрасно осведомлен, а выявленные минусы — направления, по которым надо еще серьезно поработать.

«Все положительные черты этих мероприятий я знаю. Я был военным много лет. Поэтому я знаю, как это умеют преподносить, всегда скрыть что-то там негативное, лучшее показать. Лучшего было много, хорошего было много, по моим данным. Но вы должны меня проинформировать, что вскрылось того, над чем еще надо работать», — поставил вопрос ребром глава государства.

Не менее важная тема в этом же разрезе — и тема информационной безопасности. «Вопрос вопросов. Сейчас идет война прежде всего в сфере информационной безопасности. И здесь подключены должны быть все — от журналиста до Президента, — акцентировал внимание белорусский лидер. — Информационная война — это очень опасно в современном мире. Начиная, опять же, от газеты-районки и прочей какой-то частной газеты и заканчивая интернетом. Везде должны активно работать».

Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Вот и Александр Лукашенко ориентирует ключевые госорганы к согласованным контрударам на фронте инфовойны. «Скажу откровенно, Администрация Президента немножко в этом плане не вытягивает, не дорабатывает. Особенно по серьезным направлениям. Я абсолютно согласен с вашим предложением, что Госсекретариат к этому должен быть подключен», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, такой подход позволит создать хорошую опору для действий в СМИ.

Наряду с этим Президент предостерег от использования такого инструмента в условиях инфовойны, как фейки. «Нам этим путем идти не надо. Не надо нам фейки. Надо показывать реальную действительность. В конце концов это побеждает. Фейк — это на день, на два. А потом все это развеется. Поэтому не надо фейков. Не надо давать ложную неправильную информацию. Надо делать все достойно, красиво, чтобы потом не оправдываться», — подчеркнул глава государства.

О наведении дисциплины и порядка в стране

Президент обратил внимание на необходимость усиления работы с республиканскими органами власти. «Еще раз хочу подчеркнуть: нам надо усиливать ответственность, дисциплину нашего общества. Безобразий предостаточно. И когда начинаешь заниматься, кажется, мелочью, выходишь на очень серьезные вопросы», — заметил белорусский лидер.

«Не хватает дисциплины. Поэтому вам надо взять на контроль в этом плане (это мое поручение Госсекретариату и вам как госсекретарю) всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину, мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям. Я тут пример привел из образования. Но у нас хватает проблем и в социальной сфере. И в экономике у нас проблем хватает», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко, в частности, обратил внимание на настроения ряда беглых и их родственников в Беларуси. «Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что нельзя уж слишком успокаиваться, постепенно отдаляясь от событий 2020 года в Беларуси: «Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям. А эти «свядомыя» — это враги. Понимаете, это уже враги, если не понимают, что происходит вокруг, и создают тут проблемы».

«Они все время будут крутить-мутить и подкидывать нам эти вопросы. А потом в нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми», — добавил Александр Лукашенко.

О внимании к мелочам, за которыми порой стоят глобальные проблемы

Глава государства упомянул об инциденте, который раскручивают в интернете, связанный с тем, что ученик одной из частных школ выстрелил из пистолета в девочку и повредил ей глаз. «Не какой-то там травматический, как они пишут, пистолет. Это был детский пистолет с резиновыми так называемыми шариками этими. Он попал девочке в глаз. Она была в очках. Разбил стекло и повредил глаз. Из этого сделали чрезвычайщину. Я поручил разобраться», — отметил Александр Лукашенко.

«Начали разбираться, а там руководство школы, это по первой информации, они же на дух не воспринимают белорусское государство. Это что, там муть какая-то, какая-то клоака образовалась антигосударственная? Ну, 26 детей. Ну что это за школа?! Поэтому я поручил немедленно ввести лицензирование со вчерашнего дня. Народное образование, школы, вузы — это не та сфера, где мы шутить должны», — подчеркнул белорусский лидер.

Говоря об инциденте со стрельбой из детского пистолета, глава государства отметил, что дело даже не в этой мелочи, хотя и это важно. В результате вскрылись более масштабные вопросы и проблемы.

«Оказывается, в этой школе аж 26 учеников. По-моему, так мне министр внутренних дел доложил. Частная школа. Откуда, какая, что это за школа — 26 учеников. Начали разбираться — она зарегистрирована на территории частного какого-то предприятия, которое ни черта не делает по уставу. Наверное, ждут, чтобы эту земельку прикарманить и построить там жилье. А место удобное. Потом продать можно хорошо. В общем, есть вопросы. Поэтому надо зачистить все до невозможности в системе образования. Зачем мы издеваемся над этими детьми?!» — сказал Президент.

belta.by