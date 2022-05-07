Общество

Как белоруса обвинили в зверствах в Буче, когда он был в Мозыре (видео)

07.05.2022
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Второго мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила имя первого подозреваемого, который якобы убивал мирных жителей украинской Бучи. По данным прокурора, это Сергей Колоцей, житель Мозыря. Его уже обвинили – без суда и следствия – во всевозможных грехах. Опубликовали данные и фото, назвали нелюдем. Причем официально.

Но суть в том, что белорус никогда не служил в армии, в последние годы не выезжал за пределы страны, к спецоперации не имеет никакого отношения.

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