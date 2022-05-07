Как белоруса обвинили в зверствах в Буче, когда он был в Мозыре (видео)

Второго мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила имя первого подозреваемого, который якобы убивал мирных жителей украинской Бучи. По данным прокурора, это Сергей Колоцей, житель Мозыря. Его уже обвинили – без суда и следствия – во всевозможных грехах. Опубликовали данные и фото, назвали нелюдем. Причем официально.

Но суть в том, что белорус никогда не служил в армии, в последние годы не выезжал за пределы страны, к спецоперации не имеет никакого отношения.