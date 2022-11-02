МикашевичиНовости районаОбщество

Как будем отдыхать и работать в 2023 году, Беларусь

02.11.2022
117

Утверждены переносы рабочих дней в 2023 году В соответствии с постановлением Правительства рабочие дни в 2023 году переносятся:

24 апреля (понедельник) — на субботу 29 апреля.
Днями отдыха будут 22 (суббота), 23 (воскресенье), 24 (понедельник) и 25 (вторник) апреля – 4 дня;

8 мая (понедельник) — на субботу 13 мая.
Днями отдыха будут 6 (суббота), 7 (воскресенье), 8 (понедельник) и 9 (вторник) мая – 4 дня;

6 ноября (понедельник) — на субботу 11 ноября.
Днями отдыха будут 4 (суббота), 5 (воскресенье), 6 (понедельник) и 7 (вторник) ноября – 4 дня.

Вместе с тем, организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Бизнес и цены, клиника беглых, лунинчане на страже неба и происшествия недели» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 2 ноября

«Бизнес и цены, клиника беглых, лунинчане на страже неба и происшествия недели» — читайте в номере «Лунінецкіх навін» за 2 ноября

02.11.2022
Photo of Сегодня завершается общественное обсуждение законопроектов о ВНС и об изменении Избирательного кодекса

Сегодня завершается общественное обсуждение законопроектов о ВНС и об изменении Избирательного кодекса

02.11.2022
Photo of Таццяна Захаркевіч, жыхарка аграгарадка Сінкевічы: «Быць мамай – велізарнае шчасце» (Лунінецкі раён)

Таццяна Захаркевіч, жыхарка аграгарадка Сінкевічы: «Быць мамай – велізарнае шчасце» (Лунінецкі раён)

01.11.2022
Photo of График приёма граждан руководителями управлений и отделов Лунинецкого райисполкома

График приёма граждан руководителями управлений и отделов Лунинецкого райисполкома

01.11.2022
Photo of Минздрав утвердил график работы медучреждений в выходные и праздники в ноябре

Минздрав утвердил график работы медучреждений в выходные и праздники в ноябре

01.11.2022
Photo of Сергей Карпец о ВНС: уникальная ситуация и огромная ответственность (Лунинецкий район)

Сергей Карпец о ВНС: уникальная ситуация и огромная ответственность (Лунинецкий район)

01.11.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть