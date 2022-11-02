Как будем отдыхать и работать в 2023 году, Беларусь

Утверждены переносы рабочих дней в 2023 году В соответствии с постановлением Правительства рабочие дни в 2023 году переносятся:

24 апреля (понедельник) — на субботу 29 апреля.

Днями отдыха будут 22 (суббота), 23 (воскресенье), 24 (понедельник) и 25 (вторник) апреля – 4 дня;

8 мая (понедельник) — на субботу 13 мая.

Днями отдыха будут 6 (суббота), 7 (воскресенье), 8 (понедельник) и 9 (вторник) мая – 4 дня;

6 ноября (понедельник) — на субботу 11 ноября.

Днями отдыха будут 4 (суббота), 5 (воскресенье), 6 (понедельник) и 7 (вторник) ноября – 4 дня.

Вместе с тем, организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

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