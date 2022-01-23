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Как изменился проект Конституции после обсуждения?

23.01.2022
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Как изменился проект Конституции после обсуждения?

🔹 Добавилась белорусская идеология, но в мягкой формулировке — как основа демократического государства при многообразии политических институтов и мнений.
Этот вопрос часто звучал на диалоговых площадках: нужно фиксировать откуда и куда движется наше общество и государство.

🔹 Дополнительная защита не только национальным традициям, но и государственным символам.
Это ответ общества «шатателям под флагами полицаев», вопрос поднимался на каждой второй дискуссии. И это тоже идеология.

🔹 Обязанность следить за своим здоровьем смягчили до заботы о его сохранении.
Белорусы опасались, что это прямой путь к обязательной вакцинации и платной медицине для людей с вредными привычками. Разработчики услышали.

🔹 Проект Конституции ставит дополнительный блок для проникновения ювенальной юстиции в Беларусь. Государство обеспечивает приоритет воспитания детей в семье.
За это выступали: Алексей Талай, церковь и союз женщин. Позицию учли.

🔹 Конституционный суд ещё значительнее укрепляет свою независимость и расширяет полномочия.
Это принципиальная позиция Александра Лукашенко.

Ещё два десятка поправок, внесённых после широкого обсуждения, уточняют полномочия и процедурные моменты для Президента, ВНС, Правительства и Парламента. Но они не меняют кардинально принципы, букву и дух проекта Основного Закона.

Источник: https://t.me/bel_buj

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