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«Как лунинчанка покорила Андрея Малахова, налоговые льготы и изменение границ райцентра» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 14 октября!

13.10.2022
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Основные темы номера газеты “Луніпнецкія навіны” за 14 октября:

 — Новый миропорядкок, полюса мировой политики и грядущий баланс сил

 — Предупрежден – значит вооружен. Эксперты – о военно-политической и социально-экономической обстановке в Беларуси и за ее пределами

 — Рост цэн і парадак на паліцах

 — Лунинчанка покорила Андрея Малахова

 — Таццяна Захаркевіч з Сінкевіч і яе дружная сям’я

 — Восем зорачак вялікай сям’і Васіля і Вольгі ІЛЬЮЧЫКАЎ з Лунінца

 — Летопись Родины.  17 октября 1939 года – день рождения районной газеты

 — В Язвинках позвал на старт полиатлон

 — У Століне спаборнічалі нашы настаўнікі

 — За публичную абразу адказаў перад судом

 — Налоговые льготы по налогу на недвижимость и земельному налогу

 — Покров – особо почитаемый праздник

 — Изучается мнение граждан по вопросу изменения границ города Лунинец, Дворецкого и Лунинского сельсоветов

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