«Как лунинчанка покорила Андрея Малахова, налоговые льготы и изменение границ райцентра» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 14 октября!

Основные темы номера газеты “Луніпнецкія навіны” за 14 октября:

— Новый миропорядкок, полюса мировой политики и грядущий баланс сил

— Предупрежден – значит вооружен. Эксперты – о военно-политической и социально-экономической обстановке в Беларуси и за ее пределами

— Рост цэн і парадак на паліцах

— Лунинчанка покорила Андрея Малахова

— Таццяна Захаркевіч з Сінкевіч і яе дружная сям’я

— Восем зорачак вялікай сям’і Васіля і Вольгі ІЛЬЮЧЫКАЎ з Лунінца

— Летопись Родины. 17 октября 1939 года – день рождения районной газеты

— В Язвинках позвал на старт полиатлон

— У Століне спаборнічалі нашы настаўнікі

— За публичную абразу адказаў перад судом

— Налоговые льготы по налогу на недвижимость и земельному налогу

— Покров – особо почитаемый праздник

— Изучается мнение граждан по вопросу изменения границ города Лунинец, Дворецкого и Лунинского сельсоветов

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