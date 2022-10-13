«Как лунинчанка покорила Андрея Малахова, налоговые льготы и изменение границ райцентра» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 14 октября!
Основные темы номера газеты “Луніпнецкія навіны” за 14 октября:
— Новый миропорядкок, полюса мировой политики и грядущий баланс сил
— Предупрежден – значит вооружен. Эксперты – о военно-политической и социально-экономической обстановке в Беларуси и за ее пределами
— Рост цэн і парадак на паліцах
— Лунинчанка покорила Андрея Малахова
— Таццяна Захаркевіч з Сінкевіч і яе дружная сям’я
— Восем зорачак вялікай сям’і Васіля і Вольгі ІЛЬЮЧЫКАЎ з Лунінца
— Летопись Родины. 17 октября 1939 года – день рождения районной газеты
— В Язвинках позвал на старт полиатлон
— У Століне спаборнічалі нашы настаўнікі
— За публичную абразу адказаў перад судом
— Налоговые льготы по налогу на недвижимость и земельному налогу
— Покров – особо почитаемый праздник
— Изучается мнение граждан по вопросу изменения границ города Лунинец, Дворецкого и Лунинского сельсоветов
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