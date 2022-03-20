Как навести порядок на подворье без трагических последствий. В МЧС рассказали о мерах предосторожности

В МЧС рассказали, как безопасно навести порядок на приусадебном участке,

«Из года в год с приходом весны повторяется один и тот же сценарий: как только устанавливается сухая погода, люди начинают наводить порядок на придомовых территориях, сжигая мусор и прошлогоднюю траву. В 2021 году было зафиксировано 2123 случая горения травы и кустарников на площади 952,2 га», — подчеркнули спасатели.

Этот год не стал исключением. По состоянию на 18 марта в Беларуси зафиксировано 1,27 тыс. пожаров в природных экосистемах, на которых погибли восемь человек. Традиционно основные причины возгораний — неосторожное обращение с огнем, выжигание сухой травянистой растительности, т.е. человеческий фактор.

«Часто жертвами травяных палов становятся пенсионеры, которые наводят уборку на участках, — обратили внимание в МЧС. — При выборе способов утилизации мусора лучше отдавать приоритет безопасным. Если вы все же решили развести костер у себя на подворье, не стоит пренебрегать простыми мерами предосторожности. Делать это нужно только в безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса или скирд соломы».

Спасатели напоминают об основных правилах при разведении костров, сжигании мусора. «Так, разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления, место для разведения костров должно быть очищено от горючих веществ и материалов, сухой растительности. В доступности необходимо иметь емкость с водой, песком или огнетушитель. Процесс горения должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы. Уходя, необходимо затушить угли до полного прекращения тления», — рассказали в МЧС.

Не допускается выжигание сухой растительности, стерни; разведение костров на торфяных грунтах, под кронами деревьев; использование для разжигания костров и угля легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением жидкостей, специально предназначенных для розжига).

«Не проходите мимо горящей травы. При невозможности потушить пожар своими силами сообщайте о возгораниях в МЧС по номеру 101 или 112», — заключили в ведомстве.