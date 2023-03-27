«Как не попасть на деньги» Правила электроснабжения и своевременный расчет за электроэнергию (Лунинецкий район)

Жизнедеятельность человека, работа предприятий, производство многих товаров

и продукции невозможны без использования электрической энергии. Государство предоставляет право гражданам, организациям всех форм собственности потреблять электрическую энергию, но при этом каждый потребитель обязан соблюдать Правила технической эксплуатации электроустановок и Правила электроснабжения.

Нарушение Правил электроснабжения, такие как: вмешательство в работу средства расчетного учета электрической энергии или нарушение схем их подключения, подключение электроустановок к электросетям без электросчетчика, и иные виды хищений электрической энергии, являются административными правонарушениями и, в соответствии с Кодексом Республики Беларусь, влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин физическим лицам, до двадцати пяти базовых величин индивидуальным предпринимателям, до пятидесяти базовых величин юридическим лицам.

Нарушением также является оплата за электроэнергию по заниженному тарифу, не предусмотренному договором на электроснабжение.

Особое внимание уделяется своевременному расчету за потребленную электроэнергию и ее рациональному использованию. Для этих целей регулярно проводятся рейдовые проверки электроустановок и средств учета потребителей, бытовых абонентов службой филиала «Пинские электрические сети» и Лунинецкого РЭС.

Однако некоторые граждане хотят сэкономить и решаются на безучетное потребление электрической энергии. Все способы хищения довольно быстро и легко определяются специалистами при помощи шаблонов поиска и специальных приборов. Полагаясь на «авось», некоторые граждане не принимают во внимание предусмотренную за хищение меру ответственности. В соответствии с Правилами электроснабжения при безучетном, самовольном потреблении электрической энергии энергоснабжающая организация составляет в присутствии гражданина (абонента) или совершеннолетнего члена его семьи акт. В этом случае стоит напомнить, что нередко рассчитанная сумма по акту многократно превышает стоимость незаконно потребленной электрической энергии. Расчет потребленной и неоплаченной электроэнергии производится за предыдущие расчетные периоды. Началом его расчета считается дата последнего достоверного снятия и регистрации представителем энергоснабжающей организации показаний средства расчетного учета либо день его предыдущей проверки (если иной меньший срок документально не подтвержден). А окончанием периода служит дата составления акта. При этом специалист действует в соответствии с порядком, определенным Министерством энергетики Республики Беларусь, и расчет ведется по тарифам, действующим на момент составления акта. Такая процедура обеспечивает полное возмещение гражданином (абонентом) экономически обоснованных затрат на оказание услуг электроснабжения.

При нарушении целостности пломб, учета электроэнергии по вине потребителя ремонт, замена, метрологическое обслуживание, восстановление (при необходимости) выполняется за счет абонента. В случае невозможности ремонта либо восстановления средства расчетного учета, принадлежащего энергоснабжающей организации, абонент возмещает величину ущерба, причиненного энергоснабжающей организации в размере стоимости нового идентичного прибора учета. После составления акта, на основании требований п. 213 Правил электроснабжения, абоненту может выдаваться предписание на вынос вводного устройства с расчетным прибором учета электрической энергии за (на) границу земельного участка.

Министерством энергетики и республиканским унитарным предприятием «Брестэнерго» на интернет-портале введена в работу информационная система «Личный кабинет для бытовых потребителей», которая позволяет осуществлять информационно-заявительные услуги для бытовых абонентов: информировать энергоснабжающую организацию о хищении электрической энергии, оформить заявку для перехода оплаты абонентом на дифференцированный по временным периодам тариф, передавать бытовым абонентом показания расчетного прибора учета электрической энергии. Существует возможность просмотра истории оплаты за потребленную электроэнергию, построение графика потребления электроэнергии и получение информации о приборе учета электрической энергии, установленного у абонента, номерах контактных телефонов, по которым можно получить консультацию. Кроме того, предоставляется услуга бесплатного SMS-информирования в систему рассылки уведомлений о плановых и аварийных отключениях энергоснабжения.

Вход в систему возможен по QR-коду в договоре на услуги электроснабжения или по ссылке на официальном сайте предприятия brestenergo.by -> меню -> «Электронные услуги» -> «Личный кабинет бытового абонента». Авторизация пользователя личным кабинетом для бытовых потребителей происходит путем ввода фамилии бытового абонента РУП «Брестэнерго» и соответствующего номера лицевого счета (номер договора электроснабжения). Для подтверждения авторизации на номер мобильного телефона абонента приходит соответствующее SMS с кодом, который должен быть указан в соответствующем поле. Если у бытового абонента в лицевом счете отсутствует номер мобильного телефона, абонент связывается с персоналом энергоснабжающей организации по контактным телефонам либо посещает энергоснабжающую организацию и после сверки данных абонента, в бытовую программу заносится номер телефона.

В рамках реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 04.12.2021 №696 Лунинецким районом электрических сетей производится перезаключение со всеми бытовыми абонентами договоров на оказание услуг электроснабжения. Перезаключение договоров производится как при выполнении плановых обходов, так и при обращении в абонентский отдел района электросетей:

г. Лунинец, ул. Западная, 25, в рабочие дни – понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, среда с 8.00 до 20.00 без перерыва.

г. Микашевичи, ул. Вокзальная, 33, по средам с 11.40 до 20.00, перерыв с 15.00 до 15.20.

Договор электроснабжения заключается с собственником квартиры (одноквартирного жилого дома) частного жилищного фонда или нанимателем квартиры (одноквартирного жилого дома) государственного жилищного фонда, лизингополучателем квартиры, дольщиком, членом организации застройщиков, собственником капитального строения (здания, сооружения), земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, в которых (на котором) электрическая энергия используется для бытового потребления.

Лунинецкий РЭС также информирует абонентов о необходимости ежемесячной оплаты потребленной электроэнергии в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным. За просрочку платежей взимается пеня в установленном законодательством порядке 0,3% от неуплаченной в установленный срок суммы платежа за каждый день просрочки.

При возникновении вопросов, обращайтесь в абонентский отдел Лунинецкого РЭС по телефонам: 2-73-52; 2-73-28; 2-73-59.

Ирина СЫТИНА, контролер Лунинецкого РЭС;

Николай СОЦ, заместитель начальника по сбыту электроэнергии.