Как отмечали День Победы в Язвинках (Лкунинецкий район)

В день Победы возле памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны земляков собрались едва ли не все жители Язвинок.

Младшие школьники с красно-зелёными шарами в руках, некоторые из них в гимнастёрках, напоминающих солдатскую одежду того времени, с муляжами автоматов ППШ – они сыграли роль воинов-освободителей в проникновенно-пронзительной инсценировке к легендарной песне «Баллада о матери» , из уст учеников СШ звучали популярные песни военной и послевоенной поры, речи произнесли директор местного агрохозяйства ОАО «Дворецкий» Иван Степанович Сидун , директор Язвинской СШ Вячеслав Малевич, преподаватель допризывной подготовки этой же школы, ответственный за военно-патриотическое воспитание учеников Вячеслав Абрамчук, воин-интернационалист, уроженец и житель д. Язвинки Василий Марза , уроженец д. Сосновка, у которого война забрала мать, дедушку и прабабушку, Александр Зыщик…

У многих от нахлынувших чувств на глаза наворачивались слёзы. Не только дети, но и взрослые держали в руках портреты своих дедов-фронтовиков. К концу мероприятия подножие памятника и дорожка к нему укрылись плотным ковром из цветов.

Екатерина Кохович. Фото автора